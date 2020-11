Ciudadanos piden más flexibilización para entidades bancarias

La semana de flexibilización dio paso una vez más a las largas colas para ingresar a las entidades bancarias, así lo informaron los clientes, quienes desde tempranas horas se encontraban en las afueras de los bancos con el fin de solicitar sus servicios.

Loading...

En este sentido, Jairo Jasper aseguró que las colas para ingresar a las entidades bancarias se hacen en todas las semanas de flexibilización, “todos los bancos se encuentran en esta misma situación, pero el verdadero problema es que los cajeros automáticos los activan demasiado tarde”.

Asimismo, Jasper añadió que a causa de las largas colas pierden el tiempo que podrían utilizar en otras diligencias, “deberían darles un poco más de tiempo, ya que nada más están laborando hasta el mediodía, de paso lo que te dan son 200 mil bolívares que no te alcanzan ni para el pasaje, esta es la realidad que vivimos todas las semanas de flexibilización”.

“Yo lo que pido es que busquen una forma de que flexibilicen un poco más el horario con el que trabajan, porque se pierde demasiado tiempo esperando en las colas, esa podría ser una de las soluciones”, dijo Jasper.

Por su parte, Carlos García destacó que está en la espera para ingresar a la entidad bancaria desde las 7:00 de la mañana, “estoy desde temprano y ahorita son las 10:00 de la mañana y aún no he podido ingresar, esta situación nos quita mucho tiempo, pero tenemos que hacer este sacrificio porque no hay efectivo”.

“Todas las semanas de flexibilización es así, las colas en los bancos se han vuelto un verdadero problema, porque perdemos toda la mañana en esto, además de que el efectivo que nos dan es muy poco, cuando mucho nos alcanza para dos días de pasaje, necesitamos que los horarios de los bancos sean extendidos”, opinó García.

Asimismo pidió que se flexibilice un poco más el horario de las entidades bancarias, ya que las constantes colas para adquirir el efectivo están cada semana agobiándolos más.

Ante esta situación, los ciudadanos alegaron que obtener el efectivo que en la actualidad tanto necesitan, se ha vuelto un verdadero problema, ya que no es sólo las extensas colas y el tiempo que pierden, sino también el poco efectivo que logran adquirir.

JENNIILET DÍAZ | elsiglo