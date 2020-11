Las colas por la gasolina siguen presentes en bombas subsidiadas

En el municipio José Félix Ribas el panorama por la dificultad con la gasolina sigue aquejando a los ciudadanos, quienes continúan haciendo largas colas de horas y hasta días, para poder surtir el tanque de sus vehículos con gasolina subsidiada, ya que según ellos los ingresos no les alcanza para adquirirla a través de las divisas.

Loading...

Y es que pese a que hace semanas llegó la gasolina iraní al país, la situación no se ha normalizado como muchos esperaban, consiguiendo que como de costumbre deban realizar sus colas organizativas por el plan “Pico y Placa”, para tener la posibilidad de llenar sus vehículos, aunque esta, en muchas ocasiones no son fructíferas, ya que no alcanzan a llegar a las estaciones de servicio.

En este sentido, las estaciones de servicio subsidiadas son las que han estado repletas de carros y motos, mientras los conductores esperan en los lugares con sombra, en medio de mesitas y juegos, que lleguen las gandolas de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), para poder tener un respiro de tranquilidad, así se convierta en alegría de tísico para muchos.

Siendo así, que a este inconveniente según los choferes de esta parte del eje Este del estado Aragua, se les une las fallas eléctricas, las mismas que ocasionan que el servicio se suspenda en las estaciones de servicio que no cuentan con planta eléctrica, mientras esperan la restitución.

“Ahora veo con más preocupación la situación con la gasolina, si bien es cierto que en La Victoria ya han dispuesto dos bombas para cancelar con divisas y eso ha bajado el volumen de carros, también lo es que no todos tenemos el dinero para costearlo, por lo que nos vemos obligados a seguir padeciendo y ahora también con la energía eléctrica que no nos ayuda, porque la quitan cuando quieren y por el tiempo que se les antoja”, puntualizó el señor Renzo Colmenares, desde una cola en la calle Carlos Blank.

La señora Diviana Rodríguez agregó: “Ciertamente han bajado un poco las colas, por la cuestión de que las estaciones que pagan en dólares están laborando a cabalidad, sin embargo las subsidiadas en oportunidades no se dan abasto y debemos pasar hasta días esperando llegar, eso si no cortan la luz”.

Vale destacar, que hace días el Ejecutivo Nacional anunció que Venezuela tiene reserva de gasolina para aproximadamente 20 días. “Hemos logrado acumular para llegar hasta 30 días”, expresó Nicolás Maduro. Tal situación alertó a los ciudadanos, por lo que en los últimos días las estaciones de servicio han estado más concurridas.

“Es imposible que un país rico en petróleo deba pasar por tantas calamidades de este aspecto y al parecer a los gobernantes no les importa, en vez de buscar soluciones lo que hacen es pelear con otros países y dejarnos entre la espada y la pared, al decir que nos quedan pocos días con gasolina. Ya hoy todo el mundo está armando el plan para irse a vivir nuevamente a las colas”, mencionó Iván Rosales.

DANIEL MELLADO | elsiglo