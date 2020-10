Leopoldo López detalla el porqué falló el derrocamiento de Nicolás Maduro

“Pero no era esa la única variable. En paralelo, se venía trabajando en una sentencia que se iba a aprobar el Tribunal Supremo de Justicia. Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, venía trabajando con nosotros directamente y a través de enviados en una sentencia que, uno, desmantelaba a la Asamblea Nacional Constituyente; dos, desconocía la elección presidencial de mayo del año 2018; y tres, convocaba a unas elecciones presidenciales. Esa sentencia existe. Esa sentencia se redactó y Maikel Moreno se había comprometido a que esa sentencia se iba a publicar el mismo 30 de abril, a las diez once de la mañana. Allí tú me preguntas qué pasó. Lo que ocurrió es que Moreno no cumplió”. apuntó.