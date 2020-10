Athletic y Sevilla se miden el sábado en San Mamés en uno de los encuentros clásicos de la La Liga con ambos equipos necesitados de puntos para salir de la parte baja de la tabla, una situación alejada de la que acostumbran y de las ambiciones con las que arrancan cada temporada.



De todos modos, su decimosexta y decimotercera posiciones se explican también por haber disputado menos partidos que la mayoría del resto de equipos por los aplazamientos de las primeras jornadas. En el caso local un encuentro y en el visitante dos.

Aunque en Bilbao, la situación de los ‘leones’ se está viviendo con una sensación de urgencia exagerada para el momento de la temporada que es. Cierto que el fútbol de los de Gaizka Garitano no da para una felicidad plena y que ha habido derrotas que han dolido mucho a unos aficionados que llevan muy mal, aunque con resignación, no poder ir al campo. Pero también que, jugando mejor o peor, habitualmente el Athletic no suele hacer menos méritos que sus rivales.

En esa línea, este sábado se espera en el once rojiblanco al bloque habitual del técnico de Derio, que sigue confiando en la pareja de ataque Raúl García-Iñaki Williams a pesar de que solo el veloz bilbaíno ha visto puerta en los seis partidos disputados y además una sola vez.

Pero en Bilbao sobre el que se debate, junto a Williams, es sobre Garitano, muy discutido y no solo esta temporada a pesar de sus números, y un Iker Muniain con muy poca ayuda en la creación de juego y casi neutralizado escorado en la banda derecha.

Por ahí podría venir la novedad en el equipo, si es que Garitano la considera. Que tampoco es muy probable. Por lo demás, se espera de inicio ya a Yuri Berchiche, que volvió en los últimos minutos de El Sadar tras su aislamiento por un positivo por covid-19, acompañado en la línea defensiva por los habituales Una Simón; Ander Capa, Yeray Álvarez e Iñigo Martínez.

Si acaso, podría tener opciones Iñigo Lekue en el lateral derecho ante el mal inicio de curso y el error grave en Pamplona de Capa, autor del innecesario penalti que dio el triunfo a Osasuna. Por delante, parecen fijos también el doble pivote Dani García-Unai López y Alex Berenguer en una de las bandas. Si hay cambios en ataque, entrarían Jon Morcillo y/o Asier Villa libre.

Son bajas en el Athletic, todos por problemas físicos, Oscar de Marcos, Ibai Gómez, Kenan Kodro y Perú Nolaskoain. Ante el conjunto bilbaíno, el Sevilla llega muy justo de tiempo para preparar la cita después de que el pasado miércoles jugará en el Sánchez Pizjuán ante el Rennes francés (1-0) la segunda jornada de la fase de grupo de la Liga de Campeones.

El equipo de Julen Lope tegui lleva un calendario muy exigente y apretado desde que iniciara la temporada con la Supercopa de Europa ante el Bayern Múnich y, pese a que el pasado miércoles se reencontró con la victoria, ha notado en las últimas semanas algo de desgaste.

Así, lleva dos derrotas seguidas en La Liga, ante el Granada (1-0) y Éibar (0-1), por lo que ahora viaja con la necesidad de volver a ganar para recomponer la situación en el torneo doméstico.

Ante el Rennes volvió también a marcar tras tres partidos seguidos sin hacerlo -dos en La Liga y otro en el campo del Chelsea inglés (0-0)-, pero para lograr el 1-0 del pasado miércoles, en un partido que el que fue muy superior al rival, tuvo que ponerse en innumerables ocasiones ante la portería gala, lo que desvela la falta de definición en el último remate -23 ocasiones de gol generó ante los galos-.

La plantilla se entrenó este viernes, en la que fue la única sesión específica para el duelo del sábado, antes de que la expedición viaje hasta la capital vizcaína. Lope tegui recuperó el miércoles al central Jules Koundé, tras perderse los tres anteriores partidos al estar afectado por la covid-19, y el joven francés, una pieza muy importante en el esquema sevillista, volverá a estar en San Mamés.

Sí saltan más dudas en otras posiciones, como la del lateral derecho, donde el internacional Jesús Navas lo ha jugado todo, por lo que en esta ocasión podría dar su sitio a Aleix Vidal, quien no está inscrito para la Liga de Campeones.

Navas podría ser reservado para el encuentro del próximo miércoles en Sevilla ante el Krasnodar ruso, mientras que el centrocampista croata Iván Rakitic, suplente ante el Rennes, volvería a la titularidad, al igual que Jesús Fernández ‘Suso’, quien se reservó ante el conjunto francés por unas dolencias físicas.

El centrocampista serbio Nemanja Gudelj, que solo jugó los últimos minutos el miércoles, puede ponerse ahora en el sitio del brasileño Fernando Reges, otro de los jugadores que acumulan muchos minutos esta temporada, aunque ya ha anunciado Lope tegui que hasta el mismo sábado tendrá que ver cómo están sus jugadores.

EFE