Luego de que el Ejecutivo Nacional anunciara una nueva semana de radicalización en todo el territorio nacional, este lunes las principales calles y avenidas del casco central de Maracay, municipio Girardot, se observaron alcabalas por parte de los funcionarios de la Policía Bolivariana de Aragua.

Loading...

Una de las principales avenidas donde se observó más presencia policial fue en la avenida Bolívar, donde los organismos de seguridad se encargaron de supervisar el tráfico vehicular y a su vez garantizar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad para evitar la propagación del virus del Covid-19, también conocido como Coronavirus.

Ante esto, los maracayeros señalaron estar de acuerdo con el esquema de 7+7 implementado por el Gobierno Nacional, ya que esta medida ayuda a controlar los casos de Covid-19 y el tránsito de las personas en las calles, debido a que no todos los negocios tienen permiso de laborar durante la semana radical.

Al respecto, José Esteban manifestó que todas las medidas serán aceptadas con tal de evitar que las cifras de contagios continúe aumentando, “entendemos que la economía se ha visto afectada, ya que la mayoría de los comercios trabajan sólo una semana y en la otra deben cerrar, pero lo más importante es la salud”.

Destacó que aunque algunos comercios no permitidos trabajen en la semana de radicalización, la cantidad de personas disminuyen un poco, “para nadie es un secreto que algunos locales como zapaterías trabajan normalmente y eso no ayuda, ya que muchas veces no se distinguen cuando es una semana radical o de flexibilización”.

Por su parte, Nelson Lugo recalcó que espera que en los próximos meses la situación de los comercios se pueda normalizar, “la economía está difícil y durar tanto tiempo sin trabajar es alarmante, en la casa no se hace nada, ya que la cosa está difícil y se debe salir a buscar el dinero”.

De igual forma, Carlos Castillo mencionó que como es tradición se espera que para el mes de diciembre se observe más presencia de personas en las calles y por eso el cuidado contra el Covid-19 debe ser individual, “es una realidad que los comercios se la están viendo difícil, las autoridades están en las calles, pero ya a estas alturas el cuidado debe ser de cada uno”.

Por último, durante este inicio de semana radical los ciudadanos manifestaron que a diferencia de otras oportunidades, el transporte público estaba trabajando con mayor afluencia y esperan que en las próximas semanas el Ejecutivo anuncie la normalización de las actividades.

MÓNICA GOITIA | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA