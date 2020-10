El diseño de espacios, proyectos residenciales, comerciales y el mercadeo visual son la especialidad de la creadora de Mdesignc, firma que desde Medellín da pasos firmes para expandirse al mundo.

El Diseño de Interiores es luz y si nos queda alguna duda al respecto, repasemos los espacios a los que la colombiana Mónica Henao coloca el sello de su empresa Mdesignc. Las redes sociales de la marca de Mónica son ventanas abiertas a estructuras, curvas, texturas, armonías y un buen gusto tan orgánico que provoca habitarlo.

“Manejo una línea de trabajo muy atemporal, donde el cliente no va a sentir que sus espacios son disfuncionales y que pasan de moda, sino que, por el contrario, permanezcan en el tiempo. Pero obviamente debemos tener el factor wow donde nos arriesgamos y nos lanzamos a proponer espacios más atrevidos y llenos de diseño”, nos comenta la creadora, quien a la hora de nombrar clientes o trabajos favoritos, prefiere darle méritos por igual todo lo transitado.

“Para mí, todos nuestros clientes son muy importantes, ya que gracias a ellos hemos crecido, aprendido y avanzado muchísimo en nuestro proceso como empresa”, comenta.

Mónica es diseñadora de espacios comerciales y mercadeo visual, tiene diplomados en la Universidad de Palermo de Buenos Aires, y en la Universidad EAFIT de Medellín. Las visitas al Salone del Mobile en Milan, Italia, la mantienen en onda con tendencias. Su formación académica, actualización, intuición y optimismo fluyen en un mismo cauce, como las líneas en sus cordiales diseños.

¿Cómo llegas al interiorismo, es una vocación de siempre o de alguna circunstancia?

“Desde siempre tuve una fuerte inclinación por el diseño de espacios, pero en el momento en el que tenía que tomar la decisión de iniciar una carrera universitaria, no encontré la oferta en ninguna institución, por lo que decidí estudiar comunicación social (jamás la ejercí). Años después, Medellín se empezó a consolidar como la capital del diseño y con esto, la oferta académica también creció, dándose la oportunidad de comenzar a estudiar y a ejercer mi pasión”.

¿Esa pasión cuándo se convirtió en Mdesignic y cómo la observas en un futuro?

“Mdesignic nació en la Universidad, en una clase de emprendimiento donde fuimos planteando el proyecto como una empresa. Desde ese momento tuve la certeza que íbamos a llegar a grandes cosas. A futuro visualizo a Mdesignic en ciudades como Miami, Panamá, New York, Milán y porque no, Dubái. En Colombia tenemos proyectos muy importantes en las principales ciudades del país, por esto mi visión es expandirme al mundo”.

¿Este 2020 marcado por el Covid-19, por la revalorización de los espacios, por reencontrarnos con el concepto de hogar, convivencia, te ha influenciado o puede haber marcado el diseño global?

“Definitivamente. El Covid-19 nos obligó a quedarnos en casa, a vivirla, sentirla y darnos cuenta de cuanto influye el confort de un espacio en nuestro estado de ánimo, todos nos vimos obligados a pasar horas en la cama o en el sofá y así evaluar la ergonomía del mismo. El mundo entero vio la necesidad de renovar espacios, mobiliario y hasta inmuebles por completo, agregaron nuevos espacios a sus casas como oficinas o espacios de esparcimiento. Entonces creo que influyó enormemente”.

¿Cuál es la pregunta clave o la información primordial que solicitas a un cliente para saber que tanto dejas volar tu imaginación y que tanto te adaptas a quien te contrata?

“Lo primero que les pregunto es todo acerca de la función del espacio (qué va a suceder allí, quiénes lo van a habitar) Como segunda instancia tengo muy en cuenta el estilo de vida del cliente y su actividad social”.

¿Qué materia prima te define?

“Indudablemente las fibras naturales“.

¿Qué tanto hay en tus creaciones de lo que eres como persona?

“En mis diseños está mi esencia. Creo que nosotros como diseñadores reflejamos lo que somos en nuestra casa, en la ropa que usamos, en las redes personales. Yo por ejemplo considero que mi vestuario es muy atemporal pero manejo ciertas prendas que son el punto focal. Obviamente a la hora de diseñar debo tener en cuenta la pauta del cliente, la función del espacio y las necesidades específicas, pero sin dejar de lado lo que somos como empresa y como marca”.

¿Cuándo llegas a un lugar, qué te hace sentir incómoda en un espacio?

“Me incomoda muchísimo llegar a un lugar y percibir que no existe una coherencia o una armonía entre los elementos que lo componen”.

Hablemos de sana envidia ¿qué ambiente obra de otro creador admiras tanto que te hubiera gustado haber diseñado?

“El Hotel Azulik en Tulim. ¡Brutal!”.

¿Cómo es ese lugar en tu casa en el que tal vez llegan grandes ideas o el descanso ¿de qué colores, música, lecturas, arte u otras inspiraciones te rodeas?

“En mi casa, amo tener colores claros y neutros. Alimento mi inspiración y mis ideas en restaurantes llenos de diseño, me encanta viajar y conocer lugares que estén bien pensados, eso me inspira demasiado. Mi habitación es mi lugar de descanso, en este espacio manejo colores neutros, fibras naturales, es muy amplia y tengo vista a toda la ciudad, allí me recargo y es mi templo de descanso. Me retroalimento muchísimo teniendo a grandes diseñadores de moda como referentes. Los admiro muchísimo”.

EN BREVE:

La ciudad más inspiradora para un interiorista: Milán.

La pieza de diseño más bella: La que cumple una función en un espacio, así sea solamente embellecerlo.

Qué elemento de la naturaleza es una obra maestra del diseño: El nido de un ave. La frase que te gusta escuchar de un cliente al ver tu trabajo culminado: WOW, quedó mejor que en el render (el modelo previo generado digitalmente).

ALBERTO MARTÍNEZ | elsiglo