El balneario Las Cocuizas, ubicado en Las Delicias en Maracay, recibió un grupo pequeño de temporadistas que visitaron las instalaciones para disfrutar de un chapuzón y una rica comida en compañía de sus seres queridos.

Después del anunció del presidente Nicolás Maduro, quien incluyó varios sectores que pudieron trabajar durante la semana de flexibilización plus, incluyendo parques, muchos maracayeros se comenzaron a acercar a estos sitios de esparcimiento.

El personal que atiende el parque informó que los días para recibir a los temporadistas son de jueves a domingo en horario de 9:00 de la mañana hasta la 4:00 de la tarde, donde las personas podrán entrar y respetando el uso del tapabocas, gel antibacterial y sobre todo el distanciamiento social disfrutar de los espacios.

Al mismo tiempo indicaron que la entrada no tiene ningún costo y que los visitantes deben cumplir con las normas de aseo. “Aparte de las normas sanitarias, es importante que no boten basura ni desperdicios en lugares no permitidos, para contribuir con el ambiente”.

REINCORPORÁNDOME AL TRABAJO

Durante el recorrido por el parque nos encontramos con José Luis Gouveia, quien desde hace 3 años trabaja como vendedor en Las Cocuizas y después de 7 meses de haber dejado de trabajar, volvió al ruedo durante este fin de semana.

“Estoy comenzando de cero, pues la pandemia nos obligó a todos a retirarnos, pues en estos espacios abierto donde concurre tanta gente era un peligro latente sobre todo para las personas de la tercera edad como yo”.

Recuerdo que cuando anunciaron el alerta de la pandemia, estábamos en vísperas de la Semana Santa, en mi caso – dijo el vendedor- había invertido en mercancía para venderla durante la temporada y la perdí toda. Espero que en esta oportunidad me vaya mejor. Tengo para ofrecer al publico todo en confitería, agua mineral y refresco.

ESPARCIMIENTO FAMILIAR

Mauro Aguilarte y Tairi Ramírez junto al niño Víctor Gómez, comentaron que las instalaciones del parque estaban limpias y en condiciones óptimas para disfrutarlas.

“Hicimos un recorrido y escogimos una cabaña cerca de las cascadas con agua tibia, para disfrutar de un rato diferente. Es agradable ir recuperando poco a poco las actividades cotidianas a las que estamos acostumbradas antes de la pandemia. Esperamos venir en reiteradas oportunidades y conseguir las instalaciones tan limpias como el primer día”.

IRIOS MÉNDEZ | el siglo

fotos | JOEL ZAPATA