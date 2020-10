Varias familias de La Coromoto fueron afectadas en la madrugada de ayer cuando un enorme samán cayó sobre tres viviendas.

El hecho ocurrió específicamente en la avenida 101 cruce con calle La Radio, donde el estruendo generó momentos de temor y confusión, pues primeramente los vecinos pensaron que se trataba de un choque.

“Me desperté asustada, pues el estruendo no fue nada normal, cuando nos asomamos vimos como el árbol había atravesado la calle y había dañado la pared de la casa donde estaba ubicado, y los tres techos de las viviendas de al frente”, dijo Vanesa Duarte.

Duarte indicó que el árbol tumbó los cables de electricidad, Cantv y televisión por cable, y comentó que dicho árbol había sido reportado a las autoridades. “Se realizaron infinidades de cartas que se llevaron a la alcaldía y a los organismo competentes como bomberos y Protección Civil, quienes se hicieron de la vista gorda ante la situación”, manifestó Duarte.

Por su parte, Gregoria Castellanos, una de las afectadas, comentó: “Ya he perdido la cuenta de las veces que solicitamos que cortaran ese samán, cartas iban y venían y el árbol seguía allí. Las fuertes lluvias y vientos fueron debilitando la raíz más de lo que ya estaba y no aguantó más y se vino abajo”.

“Gracias a Dios no hubo pérdidas humanas, solo una vecina que quedó atrapada en su casa. Nosotros los vecinos intentamos ayudarla a salir por el patio de una vecina, pero entró en pánico y no tuvimos más opción que llamar a sus familiares para que la asistieran. En otros tiempos no me hubiese importado mucho lo material, pero con esta crisis cómo podemos recuperar una cama, un televisor, si los precios se cotizan en dólares y en estos momentos todo lo que se gana es solo para comer”.

Castellano pidió ayuda a los organismos gubernamentales, en cuanto a una revisión exhaustiva de los árboles que hay en la comunidad y los corten para evitar una tragedia mayor. “La escuela tiene varios samanes que están a punto de caerse, no esperen que pase lo peor para salir corriendo a buscar solución”, terminó diciendo la vecina.

