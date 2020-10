Habitantes de la zona agrícola de Turagua en Santa Cruz, municipio Lamas, denunciaron que desde hace un año el servicio de transporte público en la zona desapareció, lo que ha obligado a caminar varios kilómetros para llegar a sus destinos.

Loading...

María Flores tiene más de 20 años habitando en la zona, dedicada al trabajo social y luchando por las mejoras de su comunidad. “Definitivamente Turagua se ha ido sumiendo en el olvido y no hay nadie que trate de sacarla de ella. Son muchos los servicios públicos que no funcionan en esta localidad, pero no tener como trasladarse es fatal, sobre todo para nosotros que vivimos alejados de todos”.

Indicó que para comprar comida debe llegar al pueblo de Santa Cruz que está a 100 cuadras llaneras. “Cuando llego al pueblo a comprar me canso el doble de sólo pensar que debo regresar caminando, mientras mi esposo lleva las bolsas en bicicleta, necesitamos que el gobierno regional y municipal habiliten una ruta social como lo hubo en una oportunidad para agilizar todas las diligencias, pero no con una sola camioneta de pasajeros, mínimo necesitamos 4 que hagan el traslado del pueblo hasta la zona agrícola”.

Las personas que no pueden caminar por enfermedad tienen que esperar una cola que usualmente es un camión, lo que representa un verdadero peligro. “Montarse en un camión significa que estás arriesgando la vida y si alguien se cae puede lesionarse gravemente o hasta perder la vida, por lo que clamamos por favor que alguien escuche nuestras peticiones y ejecuten un proyecto que ponga punto y final a esta situación critica en cuanto al transporte público en Turagua”, terminó diciendo María Flores.

IRIOS MÉNDEZ | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA