Los comerciantes y vendedores del Mercado Libre de Maracay resaltaron que las ventas de los granos son una especie de lotería, a veces la mercancía fluye; mientras que en otras jornadas no es tan fácil salir de ella.

Consumidores y expendedores de los puestos de los granos destacaron que los precios son exorbitantes, tanto al mayor como al detal, y que no es tan fácil adquirirlos con el salario que se devenga de manera quincenal en el país.

Al respecto, Magaly Freites indicó, “con la pensión que cobramos no solventamos nada, realicé una compra y ahora ya no puedo comprar las caraoticas porque no tengo ni siquiera para llevarme medio kilo, de verdad que no sé qué vamos hacer”.

En este sentido, los comerciantes resaltaron que vender a estas alturas es una especie de “bingo”, no se sabe cuándo la venta va ser buena o si la mercancía se queda fría en los anaqueles.

De esta manera, Jesús Villarreal señaló, “la salida de los granos como tal son igual, todos los días hay variación de precios, casi que a diario, entre la escasez de la gasolina, el cambio diario del dólar, repercute en precios y en las ventas, es una especie de bingo”.

Por otro lado, Yulianny Pérez aseveró, “la venta de los granos de verdad está pésima, pero sin embargo hay personas que hacen su esfuerzo y logran comprarlos, más que todo los más económicos”.

Los vendedores del rubro rico en hierro resaltaron que los granos más vendidos son aquellos de menor costo, como por ejemplo el frijol chino y los frijoles bayo.

Asimismo, los comerciantes señalaron que cada vez que van al Mercado Mayorista a hacer las compras para surtir el negocio siempre hay un incremento que ellos deben sumárselo a la mercancía para evitar descapitalizarse.

JOSÉ CARPIO G. | elsiglo