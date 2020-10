Las fuertes lluvias registradas el pasado martes 13 trajeron como consecuencia afectaciones en 7 municipios del estado Aragua, siendo uno de ellos Francisco Linares Alcántara, donde 13 sectores sufrieron los latigazos de los fuertes aguaceros.

Loading...

El alcalde Alexis Zamora informó que se registró el 76,4% de afectaciones, que se traduce a 13 puntos vulnerables de los cuales Paraparal tiene el 57% y el resto está distribuido en las comunidades La Lagunita, Jardines de Santa Bárbara y El Charal, los cuales ya están siendo atendidos.

Indicó Zamora que ante la emergencia y la cantidad de agua, se hizo un aliviadero por gravedad en la parte más baja, lo que ayudó que en 4 horas comenzara a bajar el nivel en 60% de las afectaciones.

“Es importante destacar que se procedió a la compra de equipos de capacidad 144.000 litros por hora por 24 horas que están trabajando, es igual a 10.656.000 litros. Gracias a la labor del presidente Nicolás Maduro y de nuestro gobernador Rodolfo Marco Torres, se estarán instalando dos bombas para elevar el sistema de rebombeo instalado en el sector y así mitigar las afectaciones causadas por las lluvias, para seguir con la atención a los afectados”, concluyó.

REMOCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS

Vecinos de la comunidad Jardines de Santa Bárbara, una de las comunidades más afectadas, indicaron que muchas familias perdieron sus enseres y que aunque han pasado 7 días, aún sienten temor cuando llueve.

Marina Castillo comentó que actualmente el gobierno regional y municipal están realizando trabajos de rectificación de meandros y aplicación con maquinaria tipo Jumbo, retroexcavadora y volqueta en las inmediaciones del río Turmero.

También hemos recibido el apoyo de las cuadrillas de limpieza pertenecientes a la Dirección del Servicio Autónomo para el Manejo Integral de los Desechos Sólidos (Sapmidsfla) y cuadrillas de Gobernación se han desplegado en el sector para remover el lodo causado por la crecida del río, también han realizado la entrega de agua potable casa a casa mediante un camión cisterna y el abordaje con jornadas de vacunación por parte del equipo médico de Barrio Adentro para la atención integral de los afectados.

En el caso de las comunidades Alberto Solano, El Charal, Costa del Río y Francisco de Miranda, el personal de Protección Civil de Linares ha realizado el Edan para la evaluación de daños y las afectaciones producto del desbordamiento del río, del mismo modo se ha realizado el levantamiento de la capa de lodo, y la distribución del vital líquido a los afectados, así como jornadas de vacunación por parte del equipo de salud.

INSTALACIÓN DE BOMBAS

El alcalde del municipio Francisco Linares Alcántara, Alexis Zamora, informó que gracias al apoyo del presidente Nicolás Maduro y del gobernador Rodolfo Marco Torres, se aumentó la capacidad de 2 a 4 bombas de trasegado de las aguas fluviales producto de las fuertes precipitaciones que afectaron a la parroquia Monseñor Feliciano González, específicamente al sector Paraparal.

La primera autoridad municipal expresó que gracias a esta nueva instalación, “se drenan 288 mililitros por hora, esto quiere decir que en 24 horas superaremos la afectación causada por las torrenciales lluvias que afectaron a varios sectores de la localidad”, dijo.

Asimismo, Zamora destacó, “con esta instalación en el terraplén Paraparal, se culmina la primera fase de Plan de Mitigación, para así dar continuidad con la atención a este sector que fue el más afectado de nuestro municipio”.

Cabe mencionar que el gobierno municipal, organizaciones populares, Protección Civil de Linares Alcántara y los médicos han estado desplegados en todo el municipio atendiendo la situación natural, dando respuesta inmediata a los afectados por la crecida del río Turmero.

MIL 400 CILINDROS FUERON DISTRIBUIDOS

Mil cuatrocientas familias afectadas por las lluvias fueron beneficiadas con la distribución de bombonas de gas doméstico en los 5 sectores que hacen vida en la comuna Miranda Bolívar Chávez.

En el sector Guaruto fueron entregadas 280 bombonas de gas, mientras que en el sector 1A, 3 y 4 se entregaron 845, asimismo, en el sector La Lagunita se distribuyeron 358 para un total de 1.483 cilindros de gas doméstico.

ENTREGA DE ALIMENTOS

De igual forma las familias afectadas recibieron una bolsa de alimentos a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), cumpliendo instrucciones del ciudadano gobernador Rodolfo Marco Torres, en articulación con el alcalde Alexis Zamora.

Gabriela Díaz, coordinadora municipal de alimentación en Linares Alcántara, informó que gracias a la labor y al trabajo mancomunado del gobernador y el alcalde las familias afectadas por las recientes inundaciones han sido atendidas con la entrega de alimentos CLAP en el municipio”.

Díaz señaló que continuarán desplegados dando respuesta a la situación, asimismo informó que un total de 250 bolsas CLAP serán distribuidas en las próximas horas entre las familias afectadas en la comuna Alexis Caro de la municipalidad, finalizó.

JAMÁS HABÍAMOS VISTO TANTA AGUA

Los vecinos de la zona agrícola de Paraparal aseguraron que jamás habían visto tanta agua junta, que en otras oportunidades las lluvias anegaron su comunidad, pero en esta oportunidad cayó tanta agua que era imposible caminar por la zona.

Eudes Blanco, uno de los afectados comentó, “la cantidad de agua no era normal, yo vivo aquí desde el año 1985 y en todo este tiempo jamás vi tanta agua. Habíamos sufrido anegaciones, pero inundaciones jamás”.

Mencionó que gracias al apoyo de los entes regionales y municipales, le están viendo el rostro de nuevo a sus calles y casas. “Todavía falta mucho por hacer, pero gracias a Dios estamos vivos. Son muchas las personas que me ha tocado ayudar en el refugio de la Unidad Educativa Reina de Vásquez, pero la presión ha bajado a medida que las máquinas hacen el trabajo. Agradezco el apoyo del alcalde Alexis Zamora que ha estado con nosotros en todo momento”.

Por su parte, Ronald Bravo dijo, “en mi caso perdí todos los enseres, sufrí algunas heridas en una de mis piernas tratando de salvar algo, lamentablemente no se pudo, pero agradezco a Dios que por lo menos estamos vivos”.

Aleida Golindano dijo, “perdí todo lo que tenía y con esfuerzo compré, televisor, nevera, lavadora, colchones, era mucha la cantidad de agua que se metió. Cada vez que recuerdo ese momento me dan ganas de llorar, por lo menos las cuadrillas de la Alcaldía están apoyándonos y ya han limpiado, confiemos en Dios en que esto no volverá a pasar”.

Mientras que Lissete Sánchez dijo, “después de las fuertes lluvias y de perder todo lo que teníamos, estamos recobrando la calma, con el apoyo de las cuadrillas estamos en la fase de recuperación, poniendo todos un granito de arena para salir adelante”.

Sonia Pérez indicó, “el agua salía por las cañerías de una manera brutal, no había forma de escapar por más que tratamos de salvar los coroticos, era imposible, gracias a los trabajos que estamos realizando mancomunadamente con la Alcaldía poco a poco recuperamos los espacios”.

Finalmente, Isamar Campos señaló, “lo perdimos todo, ahorita no tenemos donde dormir, mi casa está prácticamente flotando, aún faltan espacios por limpiar, espero que en los próximos días vuelva la normalidad y la naturaleza no cause más destrozos”.

IRIOS MÉNDEZ | el siglo