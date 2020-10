“Ahorrar para ir comprando poco a poco lo que se necesita en Navidad”

Los maracayeros se preparan para celebrar las fiestas decembrinas ahorrando y comprando poco a poco los ingredientes de los platos tradicionales que se disfrutan durante la época.



En un sondeo realizado los encuestados aseguraron que están ahorrando, semanal o quincenal van a comprar parte de lo que necesitan como harina de maíz, aceituna, encurtidos, entre otros.

Lorena Vargas, ama de casa, dijo que desde el mes de agosto comenzó hacer su pote para ir comprando lo que le haga falta para hacer su plato navideño.

“Quizás por la situación económica no tendrá el pernil, pero si la hallaca, un pan de jamón y ensalada de pollo. Ya ido comprando la harina, los encurtidos, alcaparra, aceitunas, todavía me falta, pero voy poco a poco”.

El señor Fernando Gutiérrez comentó, “como está la situación ahorita hay que ir comprando por parte sobre todo si se tienen hijos. En mi caso yo empecé comprando la ropa y los zapatos desde el mes de julio, ya que tengo tres hijos. En cuanto la comida estamos ahorrando para comenzar a comprar a finales de este mes, para el venezolano es muy importante celebrar las fiestas y como está la situación hay que ir comprando poco a poco”.

Para el joven Yennier González las navidades deben celebrarse en familia y comiendo el plato tradicional de la época. “Las navidades son para disfrutarlas y yo comencé a comprar mi ropa y zapatos, mis padres por su parte ya han ido comprando los materiales para las hallacas y el pan de jamón, entre otros postres que a la familia le gusta comer en diciembre”.

Andrea Alvarado aseguró, “con lo costoso que están las cosas, hay que prepararse con tiempo, el fin de semana compré las pasas, alcaparras y aceitunas lo más caro, después voy poco a poco comprando lo que me falta, aunque sea pan de jamón hecho en casa y hallacas comemos, lo importante es no perder la tradición y pasarla bien en familia”.

Mientras que Luis Acosta se mostró relajado y aseguró que por ahora prefiere preocuparse por otras cosas. “Estoy viviendo el día a día y lo que consiga es para comer y pagar los gastos personales, es para lo que me alcanza ahorita. Cuando llegue el mes de diciembre me preocuparé por buscar lo que me haga falta”.

IRIOS MÉNDEZ | el siglo

fotos | JOEL ZAPATA