Usuarios piden que gasolineras se abastezcan con regularidad

Habitantes de Palo Negro, municipio Libertador, aseguraron que aunque el esquema Pico y Placa establecido por el Ejecutivo Nacional para normalizar el abastecimiento de combustible puede llegar a ser funcional, dicho esquema no valdrá la pena si las estaciones de servicio no las surten diariamente.

Loading...

Ante esto, Oswaldo Polanco enfatizó que está esperando desde el día anterior para asegurar el puesto, “vine a pasar la noche aquí para ver si logro abastecer mi carro de combustible”.

“No creo que este esquema para surtir los carros esté funcionando, ya que a los que les toca sus días por el número de placa no echan porque no llega la gandola de combustible a la estación de servicio, los que hicieron la cola ayer no se pudieron surtir. Además nos dijeron que sí llegó la gasolina, pero sólo para 80 carros nada más, entonces por lo que veo no vamos a poder abastecernos”, alegó Polanco.

Asimismo, José Herrera dijo, “en vista de que la situación para abastecer los carros de combustible está tan difícil, me vine ayer a las 3:00 de la tarde para hacer la cola para hoy, yo si creo que este esquema funcione, sólo se necesita que a las estaciones de servicio las surtan con más regularidad”.

“Se sabe que el día viernes no hubo suministro de gasolina en el municipio Libertador, lo que afectó a los que les tocaba surtir sus vehículos ese día por el número de placa, sólo esperamos que se logre verdaderamente normalizar esta situación que nos desespera a todos”, enfatizó Herrera.

Por su parte, José Marcano alegó que como venezolanos que viven en un país petrolero, no es justo que tengan que hacer largas colas para poder surtir sus vehículos, “es un hecho público y notorio que somos un país muy rico en petroleo, pero el verdadero problema de las estaciones de servicio es que lo militares no están poniendo el orden al momento de abastecer”.

“El detalle es que los militares meten a toda su familia y amigos, mientras que las personas que duermen y pernoctan para surtir sus vehículos salimos perdiendo. Después de 100, los cupos es una lotería si abasteces o no, los militares son para vigilar las estaciones de servicio, no para administrar la gasolina o los cupos”, exclamó Marcano.

Asimismo, Marcano catalogó de “lotería” el suministro de gasolina en las estaciones de servicio, ya que la gandola surtidora llega unos días si y otros no.

Por último, Martín Sánchez dijo, “el suministro de combustible es muy malo, falla y no llega a tiempo, ese es el primer problema porque se acumulan los carros de números de placa para la otra, y el otro problema es que los militares que se supone que vienen a cuidar las colas y vigilar su correcto suministro meten carros que no están aquí”.

“Yo si creo que sea funcional el esquema de suministro por placa, siempre y cuando se haga una correcta distribución de combustible en las estaciones de servicio, siendo diariamente, cuando no llega es un problema y cuando llega son pocos los litros y no se dan abasto para todos los carros en espera”, aseveró Sánchez.

JENNILET DÍAZ | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA