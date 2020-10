Habitantes del callejón El Toro ubicado entre la avenida Miranda y calle Páez cerca de la avenida Sucre, solicitaron la poda del Samán que está cerca del tendido eléctrico de dicha comunidad, siendo éste el causante de un cortocircuito generado el día lunes 12 de octubre tras chocar las ramas del árbol con el cableado eléctrico, dejando sin electricidad a varias casas por más de 24 horas.

José Ochoa, residente de la zona expresó, “la gente pensaba que estábamos celebrando el 12 de octubre por las chispas que generaba el cortocircuito”. Además lamentó que funcionarios de los organismos de seguridad se acercaran amenazando a los habitantes por cerrar las vías del callejón.

“El armamento es para la delincuencia, nosotros queríamos manos de obra para podar el árbol y resolver la problemática”, aseveró Ochoa.

Según el residente de la zona, Corpoelec se presentó al lugar para atender la situación, sin embargo, no resolvieron la raíz del problema, que era la de podar las ramas del árbol para así evitar otro cortocircuito, temiendo a que venga una ráfaga de viento y vuelva a generar otro corto.

“No resolvieron nada, las ramas del árbol se están secando, si viene otra lluvia con una brisa fuerte esta comunidad se puede incendiar, según nos dijeron los bomberos”, enfatizó Ochoa.

En este sentido, Manuel Rodríguez, comerciante de la zona, aseguró que los vecinos del callejón El Toro, fueron los que solventaron la problemática y la empresa eléctrica Corpoelec sólo se encargó de restituir el servicio eléctrico.

“Vinieron a resolver la situación, pero después de levantar los tabacos para poner la luz, se llevaron accidentalmente un poste al retroceder el camión cesta”, dijo Rodríguez.

Igualmente, Javier López, habitante de la zona, nos comentó que Corpoelec vino para atender la situación, pero que no lo hicieron correctamente. “Colocaron las guayas a lo loco sin sus debidos separadores, se llevaron el poste de Cantv y se fueron” dijo López.

Además enfatizó que el esfuerzo que hicieron los vecinos para comprar los tabacos y los separadores se puede perder cuando caiga cualquier lluvia, pidiendo a la Alcaldía del municipio Girardot, a la empresa eléctrica estadal Corpoelec que se aboquen en cortar las ramas del Samán que hacen contacto con el cableado eléctrico.

“Deseamos que no llueva para que no vuelva a ocurrir y pedimos a la Alcaldía y a Corpoelec que hagan bien su trabajo, que corten las ramas del árbol para que no vuelva a ocurrir un corto circuito”, sentenció López.

LINO HIDALGO | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA