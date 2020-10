La vicepresidenta de la Comisión de Familia de la Asamblea Nacional, Karim Salanova, denunció las presuntas calamidades que está padeciendo el personal que labora en el Cleba.

Con respecto al tema, la diputada destacó, “los empleados del Consejo Legislativo de Aragua están indignados, el sueldo no les alcanza para cubrir sus necesidades básicas”.

Denunció la parlamentaria que con los pocos ingresos que perciben dichos empleados públicos no logran alimentar a sus familias, por el momento están a la espera de la revisión del contrato colectivo, explicó.

En este sentido, Salanova resaltó, “los empleados tienen cinco años sin el HCM, no reciben útiles escolares para sus hijos, el bono de medicina es irrisorio, desde hace 4 meses no le venden las bolsas CLAP”.

Por otro lado, indicó que en el parlamento legislador regional hay más de 100 trabajadores entre activos y jubilados que necesitan atender las necesidades y claman por un salario digno.

De esta misma manera aseveró, “ante la hiperinflación que se registra en el país, los beneficios contractuales y el salario se desvanece, de continuar con esta situación ya no se estaría hablando de una crisis humanitaria compleja sino de hambruna”.

Entre tanto, la diputada Salanova recalcó una investigación desarrollada por la Organización de Promoción y Asistencia social Cáritas, que en Venezuela se ha realizado entre abril y julio del presente año, que los venezolanos no consumen carnes 74%, no consume lácteos, y 55% no consume huevos.

Referente al tema destacó, “el estudio realizado por Cáritas estima que el poder adquisitivo alimentario del salario mínimo sólo cubre 0,8% del costo de la canasta básica”.

Asimismo la parlamentaria nacional enfatizó que el Banco Mundial estima que una persona es pobre cuando gana menos de 1,9 dólares al día, por lo que Salanova sostuvo, “nuestros empleados públicos son los peores pagados y están sumergidos en la pobreza, muchos de ellos con años de experiencia y estudios universitarios, pero ya no encuentran que emprendimiento hacer para llevar la comida a la mesa”.

Por último, la vicepresidenta de la Comisión de Familia recalcó, “no hay duda que ante todo este panorama, Maduro pretende condenar a la hambruna a nuestros empleados públicos”.

JOSÉ CARPIO G. | elsiglo