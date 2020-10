Por el homicidio de Mariana Betsabeth Cadenas Sierra (41), ocurrido el pasado 14 de septiembre en las Torres de Parque Central, Caracas, el comisario general Douglas Rico, director nacional del Cicpc, informó sobre la captura de Ramzai David Cova Sojo (38), expareja de la víctima.

Douglas Rico manifestó que las investigaciones determinaron que Cova había negado en reiteradas oportunidades terminar su relación sentimental con la ciudadana y habría manifestado lo siguiente: “Si no eres para mí, pues usted no se unirá a otra persona. Lo que es mío y punto…nadie me lo quita”.

En medio de su tormento y desesperación por imaginarse cosas absurdas de la vida, de que la excompañera sentimental estaría en brazos de otro, la citó a un sector del Parque Central en Caracas, con la intención de hablar y aclarar “entuertos”.

Tras sostener una breve conversación, el hombre llevó a Mariana bajo engaños hasta el sótano de las torres, específicamente del edificio 1, en donde allí se produjo una fuerte discusión entre ellos.

Poco después el sujeto, “con la cabeza vacía de sentimientos”, le propinó múltiples golpes, quintándole la vida en tales circunstancias. Luego arrojó el cadáver en un sitio de poca visibilidad del público.

Ante la misteriosa desaparición, la familia de la víctima relató a los reporteros que la ciudadana era empleada del Servicio Nacional de Contrataciones Públicas, organismo del Estado que funciona en Parque Central. Las declaraciones ocurrieron el 17 de septiembre.

También comentaron en ese momento, que la señora, quien residía en el sector El Tambor en Los Teques del estado Miranda salió el 15 de septiembre de su residencia y se dirigió a su sitio de trabajo.

Pero ese día Mariana no regresó a su casa por lo que su mamá llamó al trabajo y allí le respondieron que tampoco había acudido a laborar.

Ante la desaparición, acudieron a denunciar el caso. Con el paso de las horas recibieron la trágica noticia y en la medicatura forense les informaron que el cadáver presentaba múltiples golpes. Igualmente les dijeron que el cuerpo fue hallado en un área de Parque Central. La mujer dejó dos hijos, de 8 y 10 años.

LUIS ANTONIO QUINTERO | elsiglo