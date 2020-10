El consumo de casabe se ha vuelto popular entre las familias aragüeñas, quienes han tomado la opción de consumir el pan de yuca como una alternativa ante el alto costo de la harina de maíz precocida o el pan de harina de trigo, siendo los más populares la “naiboa” y “galleta”.

Loading...

Francisco Arcia nos comentó que desde hace muchos años y por problemas de salud dejó de comer harina y grasas saturadas, situación que lo llevó a consumir casabe como acompañante de todas sus comidas.

“Antes de que me diagnosticaran la diabetes yo comía mucha arepa frita, pan y toda clase de harina, mi situación de salud ameritó que buscara otras alternativas. Debo confesar que no soy muy amigo de la yuca y del casabe, pero no tuve más opción y desde entonces como casabe y me ha resultado mucho mejor que otro tipo de comidas”.

Ebelia Martínez nos dijo, “no hay mejor acompañante para una sopa o cualquier comida que una torta de casabe, esta hecha con ingredientes que no van alterar ninguno de los valores, sano y barato”.

VENDER CASABE ES UN NEGOCIO DE VARIAS GENERACIONES

Para la señora Belkis Castro vender casabe es un negocio que ha pasado por varias generaciones de su grupo familiar. “Hace más de 40 años hemos tenido este puesto en el Mercado Libre, Jaboco fue el primero en iniciar con la venta de casabe hoy en día tiene 93 años y desde entonces todos hemos pasado por este local vendiendo el mismo pan de yuca como también es conocido”.

Señaló la vendedora que sus clientes siempre buscan el casabe Carabobo, el oriental que vale 185 mil bolívares 3 tortas, la naiboa que es un casabe endulzado con papelón y también el tipo borona que viene en paquetes pequeños que generalmente la gente lo usa para espesar la sopa.

Por su parte, Paola Yanes que forma parte de una de las generaciones más jóvenes de esta generación, nos comentó, “he leído que entre mucha de las propiedades que tiene el casabe es que ayuda a los pacientes oncológicos, sobre todo aquellos que están pasando por el proceso de quimioterapias. “Ayuda a la digestión y eso es importante para la persona que está pasando por esta situación. Son muchas las propiedades que se pueden encontrar en una torta de casabe y para nosotros como familia es muy importante contribuir con ello”.

IRIOS MÉNDEZ | elsiglo