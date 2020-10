Usuarios descontentos con precio del combustible internacional

Sorprendidos quedaron los maracayeros cuando llegaron a las estaciones de servicio y se encontraron que el precio de la gasolina pasó de subsidiada a divisa sin avisar. Otras de las particularidades a las que se enfrentaron los choferes es que las bombas abrieron después de las 7:00 de la mañana.

Alfredo Pavón señaló, “estoy en cola desde las 5:00 de la madrugada y ya son las 6:50 y todavía no hay movimiento de bomberos y militares para abrir la bomba. Estoy esperando que nos digan si el pago debe ser en divisas o subsidiada, pues tengo entendido que muchas estaciones fueron cambiados a último minuto”.

A pesar de los anuncios del presidente de la República Nicolás Maduro y el vicepresidente sectorial del Área Económica, Tareck El Aissami – dijo Pavón- las expectativas no se cumplieron efectivamente, hay poca cola en las estaciones, pero es que muchas están cobrando en divisas y lo máximo que se puede echar son 10 litros con lo caro que se disparó el dólar.

Para Alberto Hernández echar gasolina a precio de divisas resulta costoso y poco rentable. “Vi que la cola estaba corta y me metí, hasta donde yo tenía entendido en la E/S La Romana era subsidiada y el militar me acaba de decir que es divisa, en fin de 40 litros sólo podré echar 20 litros y mover el carro lo estrictamente necesario”.

Añadió Hernández los venezolanos estamos “mamando y locos”, sin gas, sin luz y ahora la gasolina a precio internacional, es mucho con demasiado. “Creo que las políticas económicas están erradas, hay que ver como va funcionando la distribución de gasolina a medida que pasen los días”.

Por su parte, Ernesto Rodríguez comentó, “por una emergencia familiar me vine desde Ocumare de la Costa, llegué sin gasolina y me recomendaron esta gasolinera a precio subsidiada y resulta que me estoy enterando en la cola que es en divisa, echaré 10 litros para regresarme a mi casa”.

Mientras que Edwin Ávila manifestó, “los venezolano estamos en una sobrevivencia extrema, no salimos de las colas, para el gas, para comprar comida y el dólar disparado a 443 mil bolívares. Hoy tengo que compartir gastos para echar gasolina y poder hacer diligencia, de 60 litros sólo 10 podré echar”.

Finalmente, Gustavo Escobar dijo, “hemos retrocedido como 55 años más o menos, cuidado si no un poco más, hasta con leña nos ha tocado cocinar, y la gasolina tenemos que echarla a cuentagotas para que nos pueda rendir el dinero, no sabemos a dónde vamos a parar”.

IRIOS MÉNDEZ | el siglo

fotos | JOEL ZAPATA