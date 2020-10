El reinicio de clases se ha vuelto un motivo de angustia para los padres y representantes, ya que aseguran que el dinero no les alcanza para costear los útiles escolares de sus hijos.

En este sentido, destacaron que para comprar los útiles necesarios para el reinicio de clases, necesitan un capital en divisas, ya que diferentes establecimientos que se dedican a la comercialización de implementos escolares los venden en dólares.

La señora Gabriela Fajardo alegó que necesita como mínimo 5 millones de bolívares para comprarle a sus hijos, todo lo necesario para el regreso a clases, “yo trabajo en casa de familia y mi sueldo no me alcanza para comprar todo lo que me están pidiendo”.

“Tengo dos niñas, una de 14 y otra de 10 años y para las dos se me complica demasiado. Claro que con esta modalidad de estudio de forma virtual se reduce un poco el gasto de los útiles escolares”, afirmó Fajardo.

Asimismo, Mariano Cortines dijo, “necesitaría alrededor de 100 dólares para poder comprar todo lo que en la escuela del niño están pidiendo, porque él está en primaria y piden cartulina, hojas, colores, marcadores, pinturas y todo eso para las manualidades que tienen que hacer, así que aunque se estudia de forma virtual se gasta lo mismo”.

Por su parte, Arnulfo Cortines dijo que a duras penas puede comprar los productos de la cesta básica, “con lo caro que está todo, desde la comida hasta los más mínimo, puedo asegurar que el cuaderno más económico te puede costar como 3 dólares”.

Anni Olivares dijo, “tendré que comprarle las cosas poco a poco a mi hijo para que empiece sus clases, porque todo de una no se puede, trataré de comprarle el cuaderno principal y ya lo demás será después”.

“Necesitaría como unos 60 dólares para comprarle las cosas a mi hijo que está en preescolar, imagino que los que están en primaria gastarían más. Aunque estamos con el estudio a distancia, sigo comprando lo mismo, porque los útiles que necesitan son los mismos que cuando asisten al colegio”, comentó Olivares.

Los representantes agregaron que en las complicadas condiciones en la que se encuentra el país, dificultan el regreso a clases, tornándose una preocupación constante.

Aunado a esto, manifestaron que no todos los estudiantes cuentan con los medios tecnológicos necesarios para realizar sus actividades escolares, además de las fallas de conexión a Internet, que aseguran presentan diferentes zonas de la ciudad de Maracay.

JENNILET DÍAZ | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA