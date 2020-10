La patilla, el melón y la lechosa son las frutas más llevadas en Ribas

Las frutas son conocidas por sus propiedades en vitaminas y componentes necesarios para mantener un buen estado de salud y más ahora con la pandemia del Covid-19, por lo que son buscadas por los ciudadanos. Sin embargo, actualmente las ventas de este rubro han registrado una baja considerable, esto a consecuencia de los altos precios que están experimentando.

En este sentido, los comerciantes y encargados de las fruterías en el municipio Ribas manifestaron que por lo general deben hacer los pedidos de mercancía cada dos o tres días, debido a que sus productos son en la mayoría perecederos y deben ser reemplazados continuamente para no perderlos. No obstante, la ganancia en ocasiones no les da la base para realizar estas adquisiciones, por lo que deben sacar algunos tipos de frutas de sus listas.

Del mismo modo, aseguraron que ahora mismo, la lechosa, el melón y la patilla son las frutas que más se venden, por sus cómodos precios. Esto sin dejar a un lado el limón, el cual pese a su costo lo continúan pidiendo, aunque en pocas cantidades. Aseveraron que el resto de la mercancía tiene poca salida debido al incremento de precios en la cadena de distribución.

Ricardo Cañas, comerciante en la avenida Rivas Dávila comentó: “Las ventas están bajas y las frutas cada día se ponen más costosas para nosotros los vendedores al detal, hoy se compra a un precio y mañana es otro, compramos la mercancía al precio del dólar paralelo, y no hay estabilidad, es por ello que sólo abastecemos una vez a la semana. La patilla y el cambur es lo que más vendo por el precio y la accesibilidad para los clientes”.

Damelys Uzcátegui, vendedora de una frutería en la avenida Francisco de Loreto agregó: “Ahorita hay una baja en las ventas de frutas que realmente, es considerable. Sin embargo, las personas que siguen viniendo a llevarse así sea de a poquito. Nosotros como comercio tratamos de ajustarnos lo más que podemos a la necesidad de los clientes y hacemos ofertas con frutas ahorita, la patilla es la más buscada porque es accesible, pero en ocasiones nos es un poco tedioso”.

Ante este panorama alcista, los clientes de esta parte del eje Este de Aragua, no están muy de acuerdo con los costos de las frutas. Destacaron que están muy caras y pueden adquirirlas cada 15 días aproximadamente, para poder consumirlas.

Soraya Rivera señaló: “Los precios están altísimos para todo, lo más que compramos es patilla y eso porque tenemos niños en la casa, pero en realidad no se puede comprar; porque con lo poco que podemos trabajar por la pandemia no nos alcanza. Los comerciantes o proveedores deberían ser un poco más conscientes”.

Finalmente, María Rodríguez exclamó: “Salí a buscar precios y entre los productos que averigüé son las frutas que no están muy baratas que se diga, pero sin embargo se puede llevar aunque sea un pedazo para engañar el estómago. En lo particular yo compro más la lechosa y el melón, pero tenemos la esperanza de que bajen los precios este mes”.

DANIEL MELLADO | elsiglo