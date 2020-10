En horas de la tarde de este viernes, sujetos aún por identificar por parte de las autoridades policiales, dieron muerte a un hombre, al parecer, en un sector de Coropo del municipio Francisco Linares Alcántara, y posteriormente arrojaron su cadáver en la población de Palo Negro, municipio Libertador del estado Aragua, como una manera de despistar a los sabuesos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.

Según la información proporcionada a los medios de comunicación social, el suceso conmocionó a la población palonegrense, y el hallazgo del cuerpo ocurrió en un terreno baldío ubicado a las adyacencias al estadio de béisbol en la urbanización La Croquera.

De acuerdo a las fuentes consultadas, un grupo de aproximadamente 10 jóvenes salieron a hacer ejercicios para mantenerse en forma físicamente, como tienen acostumbrado hacerlo luego que baja el sol y además cumpliendo con las medidas de bioseguridad para prevenir y evitar la propagación del Covid-19, se vieron sorprendidos ante el misterioso bulto negro.

Se detalló que los muchachos realizaban una caminata por las cercanías del centro deportivo, cuando uno de ellos se percató que un líquido extraño estaba saliendo de una de las bolsas negras que se encontraba en el lugar, y su curiosidad lo motivó a acercarse al sitio.

Ante la situación, y en vista de la curiosidad que caracteriza a los adolescentes, decidieron verificar más a fondo y ver qué era lo que había, sin imaginar la sorpresa que se llevaron.

Sin embargo, a pocos metros de las bolsas de basura, uno de los muchachos se percató que en el interior de las mismas se observaba algo que parecía un brazo, pero llenos de miedo decidieron seguir moviendo el bulto, viendo el cuerpo sin vida de un hombre.

Ante el hallazgo, los jovencitos llamaron a los efectivos de seguridad, quienes de manera rápida se presentaron al lugar y determinaron que el individuo presentaba varias heridas por arma de fuego.

Además se informó que al momento del hallazgo el sujeto no tenía documentos de identidad, pero según versión de los vecinos de la zona, no vivía en el sector, ya que su rostro no era conocido para ninguno de los habitantes de la urbanización.

LO MATARON EN COROPO

Se conoció que luego del dantesco crimen el caso está bajo averiguación por parte de los funcionarios de la Base de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, quienes iniciaron las investigaciones para dar con el paradero de los responsables de este crimen.

De igual forma, se detalló de manera extraoficial que la hipótesis que maneja mayor fuerza en este homicidio, es que el lugar haya servido como sitio de liberación, y la persona fue ejecutada en otro zona, aunque de forma extraoficial se conoció que el sujeto fue asesinado en el sector de Fundacoropo, parroquia Santa Rita del municipio Francisco Linares Alcántara, ya que estos criminales están acostumbrados a dejar cuerpos sin vida en la urbanización ubicada en Palo Negro.

El cadáver fue trasladado al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses ubicado en la Morgue de Caña de Azúcar para la autopsia de ley, para determinar la causa exacta de muerte.

Se espera que los familiares comparezcan en el transcurso de las próximas horas a la sede policial, para que aporten rasgos físicos del pariente que andan buscando y se coteje con el cadáver hallado en La Croquera, según la información que se maneja preliminarmente.

Asimismo, vale resaltar que la referida comunidad, últimamente es utilizada por delincuentes para arrojar cadáveres y cometer cualquier fechoría que atente contra la moral y buenas costumbres. Los vecinos piden mayor presencia policial.

MÓNICA GOITIA | elsiglo