Luego de que este viernes 2 de octubre Venezuela recibiera el primer lote de 2.000 dosis de la vacuna rusa contra el nuevo Coronavirus, los maracayeros afirmaron que luego de los ensayos pertinentes para verificar su efectividad, de necesitarla si se la aplicarían.

Ante esto, Doris Suárez aseguró que si usaría la vacuna, ya que antes de distribuirla estará sometida a diferentes ensayos, “yo si me la pongo, yo fui trabajadora de la salud por 24 años en el Hospital Central, y yo si creo en la vacuna y si me la voy a aplicar cuando me llamen”.

“Para algo la sacaron, y si es para evitar que el virus se siga expandiendo, pues debemos usarla, ella será una ayuda para toda esta pandemia a la que estamos sometidos desde hace meses”, agregó Suárez.

Asimismo, Rosa de González dice que confía en que esta nueva vacuna pueda ayudar a contrarrestar el Covid-19, “todo en la vida es una prueba y si no nos arriesgamos no vamos a lograr nada, debemos hacer el intento”.

“Con todas las vacunas que hoy en día tenemos en contra de otras enfermedades, surgieron a través de pruebas, sino lo intentamos cómo logramos algo”, alegó González.

En este sentido, Juan Carlos Yegres agregó que también estaría dispuesto a hacer uso de la vacuna si la necesita, “Hay que hacer la prueba, de verdad que hay que intentarlo. No se si es o no confiable, pero debemos intentar y allí sabremos los resultados”.

Sin embargo, Antonio Sayes informó que él no se aplicaría la vacuna en esta primera fase, “yo preferiría esperar las primeras pruebas establecidas previamente en una población marcada y definida, para ver cómo se podría proceder”.

“En primera fase no tengo plena confianza, preferiría por el momento inclinarme por los métodos tradicionales para evitar la proliferación del virus, como el uso del tapabocas, evitar la aglomeración de personas, el aseo personal y el uso del alcohol”.

Por otro lado, Lesbia Trejo agregó que ella no se aplicaría bajo ningún motivo la mencionada vacuna, “primero tendría que ver qué efecto tendría en otra persona para ver si yo realmente me podría arriesgar”.

Aunque actualmente las dosis de la vacuna Sputnik serán utilizadas para una participación en la fase 3 del desarrollo del fármaco, maracayeros aseguraron que luego de demostrar que realmente es efectiva, si se la aplicarían de necesitarla.

JENNILET DÍAZ | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA