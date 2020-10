Los maracayeros continúan en las colas para surtir de combustible sus vehículos, a pesar de la medida anunciada por el vicepresidente del Área Económica Tareck El Aissami, en cuanto a la distribución bajo la modalidad de pico y placa a partir del lunes 5 de octubre, los usuarios dijeron que no perderán una semana de cola.

Francisco Rebolledo dijo, “llegué hace una semana a la cola y cuando estoy a media cuadra no me voy a retirar, si me toca el miércoles pues esperaré hasta ese día para ser uno de los primeros en echar gasolina”.

Mencionó que para él la modalidad de distribución de pico y placa sólo funciona para el venezolano que pone de manifiesto la viveza criolla. “Para el bolsa no va a funcionar ese sistema, en cambio para el vivo será un paseo echar gasolina todas las semanas, sobre todo si hay verdes por delante”.

Mientras que Saúl Castillo opinó, “perdí la cuenta desde cuando no echo gasolina, me toca surtir el día viernes pero mientras tanto seguiré esperando aquí después de casi dos semanas y estando como 20 carros de la entrada de la bomba no voy a echar, no me voy a ir a mi casa. Aquí comemos y dormimos todos los que tenemos la misma necesidad”.

José Pérez expresó, “la necesidad del combustible es tan grande que no podemos tirar la toalla estando tan cerca. En realidad no se el día que me toca, pero no pienso abandonar la cola, pues dependo de mi carro para llevar la comida a mi casa”.

Finalmente Rubén Castellanos puntualizó, “esperemos que realmente surtan todas las estaciones de servicio de combustible y que las colas fluyan sin contratiempo, es importante echar gasolina sobre todo para las personas que dependemos de ella para trabajar”.

IRIOS MÉNDEZ | el siglo

fotos | JOEL ZAPATA