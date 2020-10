Usuarios de La Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv) en el municipio José Félix Ribas, denunciaron las calamidades que actualmente están pasando con el mal servicio. Aseguraron que cancelar las facturas no les es garantía de contar con el servicio contratado.

En este sentido, desde las afueras de las oficinas de Cantv en La Victoria, los ciudadanos de distintas latitudes de esta parte del eje Este aragüeño, manifestaron que no cuentan con un servicio de calidad. Dijeron, que hay sectores en los que ya van para más de cinco años sin recibir la restitución del servicio, pese a las múltiples denuncias.

Con respecto al tema, la señora Iris Escalona habitante del sector Las Mercedes, en la fila para realizar su reclamo manifestó que en su caso lleva dos años padeciendo problemas de comunicación y que los mismos las han llevado a realizar varios llamados de atención, siendo estos ignorados por los funcionarios.

“Este es un inconveniente perenne el que estamos pasando con el servicio de Cantv en mi localidad. Tenemos la línea, la cancelamos, pero no contamos con ningún tipo de servicio, no hay teléfono, televisión, ni mucho menos Internet. Estamos viniendo siempre a reclamar y cuando no están cerrados, nos dan como excusas que no hay equipos, que falta material humano, servicio técnico y ya tenemos dos años esperando”, expresó la afectada.

En concordancia con Escalona y viviendo el mismo cuadro, pero como menor tiempo, Mireya Hernández agregó: “Voy para dos semanas con una avería, que no sólo me afecta a mí, sino a varias veredas vecinas. La dificultad surgió luego de que algunos funcionarios se dirigieran a supuestamente corregir una serie de problemas y no sólo no arreglaron a lo que fueron porque no había cajetín, sino que nos dejaron incomunicados a todos”.

Del mismo, modo destacó que es importante que se resuelva este inconveniente, puesto que ya están por comenzar las actividades académicas y es meramente importante mantener las comunicaciones, para que así los estudiantes puedan realizar sus asignaciones, en este nuevo año escolar desde casa. Esto sin dejar a un lado la importante necesidad de la comunicación en medio de la pandemia.

Por su parte, Carmen González de la barriada Paratebueno aseveró: “Ya vamos para dos años sin tono en el teléfono ni Internet. Hemos hecho el reporte, nos hemos apersonado aquí y nadie nos resuelve; es tanto que está que se nos caen encima las mallas y nadie ha hecho nada. Hace como 15 días fueron a recoger una plata, 80$ para presuntamente resolver el problema pero sólo beneficiaron algunos, mientras que otros como yo quedamos en la nada y eso que dimos el dinero para completar lo que pedían. Es una falta de respeto que cobren en divisas y no nos den el servicio que a final de cuenta estamos cancelando”.

En resumidas cuentas, los denunciantes comunicaron que esperan que prontamente se comiencen a restablecer los servicios. Al mismo tiempo, que hacen un llamado a las autoridades regionales a que “Metan el ojo”, con lo que está sucediendo con los usuarios de en Ribas y los funcionarios que laboran en la empresa en la jurisdicción.

DANIEL MELLADO | elsiglo – La Victoria