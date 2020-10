El líder opositor de Venezuela Juan Guaidó reiteró este jueves el llamamiento a una consulta popular, para que la todavía no ha establecido una fecha, cuya puesta en marcha fue aprobada esta jornada por la Asamblea Nacional (AN, Parlamento).

Al término de una sesión virtual de la Cámara, que preside Guaidó, fue leído el acuerdo en el que los diputados deciden convocar, con base en seis artículos constitucionales, “una consulta popular que permita obtener una manifestación inequívoca de la soberanía del pueblo”.

Para medir esa “manifestación”, los venezolanos que viven dentro del país o en “cualquier parte del mundo” estarán llamados a responder dos preguntas.

La primera de ellas busca determinar si los venezolanos apoyan o no “todos los mecanismos de presión nacional e internacional para que, en el marco de la Constitución, se realicen elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables”.

En la misma primera interrogante se pregunta si apoyan o no que se ejerza toda esa presión para que “se ponga fin al régimen usurpador de Nicolás Maduro, se salvaguarde al pueblo de Venezuela de la crisis humanitaria, la migración forzosa y los crímenes de lesa humanidad”, aunque no aclaran de qué manera se usaría esa “presión”.

En el segundo apartado se consulta a los venezolanos si rechazan o no las elecciones legislativas convocadas para el 6 de diciembre, en las que el grueso de la oposición no participará por considerarlas fraudulentas, “o para cualquier otra fecha, mientras no existan condiciones para elecciones libres”.

Además, en la misma pregunta, se consulta a los ciudadanos si solicita o no que la comunidad internacional no reconozca los resultados que emanen de las votaciones de diciembre.

El Parlamento, que es considerado un cuerpo en desacato por el Tribunal Supremo de Justicia y por tanto no tiene ningún poder sobre las instituciones venezolanas, respaldó la consulta propuesta por Guaidó, si bien está no tendrá carácter vinculante en el país.

El acuerdo legislativo también exhorta a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Organización de Estados Americanos (OEA), Unión Europea (UE) y a toda la comunidad internacional, a continuar respaldando la AN que preside Guaidó y que por mandato constitucional debe cesar el 5 de enero de 2021.

Además, los diputados piden a estas mismas organizaciones internacionales que respalden los resultados de la consulta organizada por la mayoría opositora que respalda a Guaidó, reconocido en enero de 2019 como presidente encargado de Venezuela por unos 50 países.

EFE