Educadores ratifican llamado a la protesta para el 5 de octubre

En el marco del llamado a protestar el próximo lunes 5 de octubre, el gremio docente, a través de los distintos sindicatos que respaldan a los profesores, tienen planificado realizar un pancartazo en pro de sus reivindicaciones salariales y la lucha por sus derechos.

En una reunión efectuada en la sede del SUMA Aragua, los representantes de cada uno de los sindicatos que apoyan la causa anunciaron la toma pacífica de varios puntos de la ciudad, desde donde desplegarán sus consignas y reclamos.

Al respecto, la profesora Teresa Echeverría, representante de Educadores de Venezuela aseveró, “estamos integrados los gremios de educación e igualmente algunas asociaciones de la sociedad civil, para dar a conocer las actividades que se tienen pautadas para el próximo lunes”.

En este sentido, la docente destacó, “el 5 de octubre es el Día Internacional del Educador y no estaremos en la calle para celebrar nada, porque no hay motivo para hacerlo, las federaciones de maestros están convocando a las regiones a las acciones que se deben cumplir a cada estado”.

De esta manera, la profesora señaló que en el estado Aragua hace un llamado a los 18 municipios que lo conforman para que se incorporen a la acción de un pancartazo, donde los docentes las ubiquen en los lugares más visibles.

Además indicó, “los docentes deben ir a con sus respectivas protestas, la situación en el tema de educación es grave, primera vez en la historia que el docente está viviendo una situación tan critica, el Banco Mundial ha establecido que hay una pobreza extrema dentro del Magisterio”.

De igual forma realizó un llamado a los padres y representantes para que apoyen la gestión de protesta de los docentes, “necesitamos unir esfuerzos para llegar a concretar lo que verdaderamente necesitamos, el Gobierno ha violado la contratación eliminando el HCM, que la quincena de un docente sólo le da para comprar una harina de maíz”.

Por otro lado, el presidente del SUMA Aragua, Henry Medina, recalcó, “hacemos el llamado para que asuman con coraje la lucha que vamos a llevar estos días, no podemos seguir aceptando la burla del patrono en querer aparentar que los planteles están en óptimas condiciones y que la educación está solvente; los docentes con hambre no podemos pensar para dar clases, los alumnos con hambre no pueden aprender, los padres no tienen los recursos para enseñar a sus hijos; es por ello que toda la comunidad está conmocionada por el maltrato del Gobierno en contra de la educación”.

El presidente del SUMA Aragua enfatizó, “la Constitución obliga al Estado y al que lo representa en el Poder Ejecutivo con garantizar una educación de calidad, no encerrarlo en unas aulas con hambre y sin las condiciones”.

De esta manera, los docentes recalcaron que los puntos de concentración para el día lunes 5 a las 9:00 de la mañana, serán la plaza Bicentenaria en el municipio Girardot, y en el resto de las jurisdicciones se llevará en las plazas más emblemáticas de cada sector.

JOSÉ CARPIO G. | elsiglo