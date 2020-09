El personal que está detrás de un escritorio en cualquier empresa, es la encargada de llevar asuntos importantes para la organización y el buen desempeño de los líderes de un negocio o un ente.

Es por ello que el puesto de las secretarias es una base fundamental para que el jefe o coordinadores de una empresa tengan el orden y el control de todo su personal; el cargo de estas oficinistas va desde la buena presencia, hasta el trato agradable que les ofrecen a los clientes.

Al respecto, Jennifer González, secretaria de una clínica señaló, “mi función como recepcionista y secretaria es la atención al paciente, dar las informaciones a las personas que requieren de los servicios de la clínica, notificar al personal médico de las eventualidades que se presenten, hacer facturas, entre otras actividades”.

En este sentido destacó, “esperemos que este año se repita el regalo del año pasado, que fue un almuerzo, que los jefes aparte de repetirlo nos den otros obsequios”.

Por otra parte, Sthefany Zárate indicó, “yo siempre he recibido regalos en mi día, espero que hoy no sea la excepción, entre tortas y dulces, no sólo por ser nuestro día, sino por mantener un buen comportamiento”.

Las secretarias no sólo están pendientes de los movimientos, de recibimiento y recepción de la empresa, sino también de la buena presencia del jefe dentro y fuera de la empresa, además de llevar al día la agenda del patrón para que quede bien parado en las citas de negocio a la cual tenga que enfrentar.

