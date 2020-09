Luego de la convocatoria realizada por el diputado de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, algunos profesores en situación de jubilados hicieron acto de presencia en la avenida Bolívar cruce con Fuerzas Aéreas con el fin de protestar.

Con respecto a la actividad, Francesca Gómez destacó que “una vez más el régimen ha acabado con lo que era la educación formal, los institutos no están en condiciones físicas y de ningún tipo, las instituciones no están aptas, ni en limpieza, ni para atender a los alumnos ni profesores en lo que respecta a la pandemia”.

Asimismo aseveró la profesora, “los docentes tenemos un salario que ya no se puede catalogar de hambre, porque ya no alcanza para nada, por otra parte en cuanto a la educación Online, quién se puede beneficiar si los servicios de Internet son pésimos, y la adquisición de un teléfono inteligente es verdaderamente imposible; le pedimos rectificación al Gobierno Nacional”.

Por otro lado, Luisa Gil de Peralta indicó, “yo trabajé 35 años en el sur del estado Aragua, verdaderamente las condiciones para comenzar un periodo escolar dentro de las aulas no están dadas, en la zona donde trabajé tantos años no están en condiciones para un inicio de año escolar, las fallas de energía eléctrica son constantes y así no se puede iniciar un periodo escolar en la modalidad online”.

En este sentido, María Llovera, docente de un preescolar resaltó, “en ningún rincón de Venezuela están dadas las condiciones para que nuestros muchachos inicien el año escolar, porque no es sólo el problema de Internet con sus constantes fallas, sino es que los docentes no poseen un teléfono inteligente ni equipos para impartir las clases, los colegios como tal no están aptos para recibir a los alumnos, y de la misma manera estamos en las casas”.

Los docentes jubilados resaltaron que los sueldos que devengan por sus años de servicio no alcanzan para comprar medicinas, vestido, ni para adquirir los alimentos; es por ello que seguirán en pie de lucha por sus beneficios, indicaron.

JOSÉ CARPIO G.| elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA