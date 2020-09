Maracayeros aprovecharon el fin de semana de flexibilización

Los maracayeros se preparan para la semana radical que comenzará hoy y durará hasta el domingo 4 de octubre, lo que movilizó ayer a la población en las zonas comerciales.

Loading...

Durante este fin de semana se observó que las tiendas y establecimientos de comida ubicados en el centro de Maracay y los adyacentes al Terminal de pasajeros estaban full de personas aprovechando la semana de flexibilización.

Josefina Machado nos comentó: “Como era semana flexible tuve que trabajar en horario completo, por lo que no tuve tiempo de salir estoy aprovechando de comprar la comida, medicinas y unos útiles escolares para los niños”.

Señaló que a pesar de estar en flexibilización el traslado se hizo difícil por la falta de camionetas de pasajeros. “Todas las tiendas abiertas, pero tuve que caminar de regreso a casa con las bolsas”.

Mientras que Rafael Ruedas expresó, “bueno yo salí a hacer todas mis diligencias durante la semana poco a poco, ya que tocó caminar por la falta de autobuses, esperemos que la semana radical transcurra sin tantos contratiempos”.

Ruedas mencionó que el problema no es el virus si no la falta de conciencia de muchas personas que no se cuidan al salir a la calle, sumado a la crisis y falla en los servicios públicos. “Lo he repetido hasta el cansancio, el virus está solo hay que cuidarse y crear políticas de estado en base a ello, no podemos parar un país para toda la vida. Hay que implementar normas de convivencia basándonos en la condición por la que estamos atravesando el país”.

IRIOS MÉNDEZ | el siglo

fotos | JOEL ZAPATA