Arte y Ciudad Haydee Boroch, es una artista aragüeña, formada en las artes a través de la autodisciplina, donde solo ella sabe el punto exacto para mostrar el resultado de su proceso creativo.

Y aquí está en Arte y Ciudad, como una artista que aborda un trabajo pictórico muy sublime que se alimenta con transparencias y veladuras de manchas y pinceladas, creando metáforas del paisaje que despiertan desde su evanescencia para resurgir en gestuales trazos de sensaciones y experiencias sensibles, como un apego de la memoria, del alma, buscando cuerpo para hallarse y no extraviarse en la noche de sus sueños; su obra se aproxima tangencialmente a unas figuras etéreas, irrumpiendo con un lenguaje que la lleva hacia un paisaje abstracto, que evocan todos los elementos de sus propuestas, y que es lo que ella ha elegido para expresar las percepciones de su mundo interior y sus relaciones con el medio.

Ydelisa: ¿Recuerdas tu primer deslumbramiento, tu primera vez de precisar plasmar, derramar, volcarte sobre una superficie?

HB: Desde pequeña tuve la inclinación hacia las artes, y digamos que mi primer volcamiento fue pintando con lápices y creyones muñequitas, y el soporte era un papel blanco, y desde entonces seguí derramando pintura.

YR: ¿Has vivido alguna lucha interna para decidir que podrías ser artista?

HB: En lo absoluto, siento que es un Don de Dios

YR: Cuéntanos ¿Cuál es el primer recuerdo con una pintura, ese que te hizo saber que naciste para ser artista plástico?….

HB: Fue un autorretrato que me hice, abordando una mujer emergiendo de un pozo de agua desnuda y con flores en el cuerpo, esa pieza la conservo porque marcó una etapa muy importante en mi carrera artística.

YR: ¿Haydee, sigues tú con la fortaleza de la juventud, combinando la experiencia con tu trabajo visual?



HB: Muy cierto, la experiencia es un aprendizaje y se debe combinar con lo que aprendemos en el presente, yo trabajo con ahínco cada obra y con una gran emoción e inmensa motivación como si fuera el primer día que pinto, eso me hace muy feliz, al final del día los resultados son lo que yo quería apreciar en ese soporte.

YR: Háblame ¿Cómo es tu proceso creativo, qué viene a la musa tuya al momento de empezar a manchar una tela?

HB: Si mi amada musa no me visita me quedo tranquila, porque sé que en el momento más inesperado acude a mi llamado llenando de gozo mi alma.

YR: Tu paleta es con atmósferas y sobre ellas se aprecia una veladura que evoca un paisaje onírico ¿Qué traduces en esa fuerza espiritual?

HB: Son paisajes y dentro de él convergen muchos duendes que se asoman a mi imaginario y mi jardín mágico, por eso tiene figuras etéreas

YR: ¿Escuchas música cuando empiezas a pintar?

HB: Sin la música no puedo crear el ambiente de estar en concordancia con el espíritu, para lograr el equilibrio que necesito donde haya mucha paz y tranquilidad en mi alma.

YR: ¿Qué predomina más en tu obra: Las formas o las técnicas?

HB: Pienso que ambos elementos son importantes para la creación.

YR: ¿Me podrías describir cómo vives la gestación de una pieza?

HB: Leo mucho sobre el arte y los grandes protagonistas a través del devenir de la historia del arte, investigo sobre lo que considero se relaciona con el planteamiento que vengo trabajando mi obra, así como lo que ocurre mundialmente en este medio, y de allí me nutro para crear, y veo la gestación de mi obra como eso que espontáneamente voy descubriendo con la paleta y con todo lo que he asimilado producto de mi esfuerzo, y de esa forma mi obra se va plasmando.

YR: ¿Qué sientes cuándo ves una hoja de papel en blanco antes de trazar?

HB: Me da como cierto temor, es así como cuando el torero se enfrenta al toro, hay un panorama incierto por unos instantes, y después empiezo la faena; en ese trayecto mi imaginación se llena de luces y logro chorrear o trazar esa tela y luego ya nada me detiene.

YR: La pintura tiene una acción física y tiene el placer de hacer la complicidad de las manos y lo que hay dentro de la cabeza de cada artista, de igual forma, se siente la necesidad de dejar la marca o la huella en el soporte. ¿Te pregunto Haydee, habrá pintura para rato?

HB: Los grandes curadores e investigadores a nivel mundial han vaticinado la muerte de la pintura, desde hace miles de años, y aquí estamos, han pasado diversas tendencias, lenguajes y modas en el arte, y la pintura ha sobrevivido a todos esos vendavales, seguiré pintando hasta el último respiro, es una fuerza dentro de mí que me oprime el corazón y amanezco y anochezco soñando a colores lo que quiero trazar en esa Pintura.

YR: Oswaldo Vigas, artista venezolano ya fallecido dice que él no deja narraciones en su trabajo pictórico, que sus figuras son mudas. ¿Qué narraciones le dejas tú a los espectadores en tus obras?

HB: Yo dejo mi obra a la imaginación del espectador, que pueden ser mis razones de pintar, son mis pinceladas de un paisaje pleno de imágenes veladas, con un brillo y una luz tenue que me permite un encuentro de vida en cada pieza.

YR: ¿Qué opinión te merece el arte digital, las instalaciones y el performance? ¿Te has sentido excluida en algún momento, por mantener algunas de estas expresiones ajenas a tu proceso creativo?

HB: Las instalaciones y el performance forman parte de mis gusto en las disciplinas de las artes, aun cuando no participo en ninguna de las dos, hacer arte digital no me he animado todavía, pero exhibir a través de la pantalla online, ya eso era un proceso que estaba andando, pero con la pandemia se ha afianzado más esta modalidad, y en lo personal, he tenido ciertas participaciones en algunas exposiciones virtuales que me han invitado y lo he experimentado, pero nada como la obra presencial, donde el público pueda desbordar sus emociones disfrutando una obra muy cerca de su mirada, eso creo que nada lo cambiará.

YR: ¿Te dejas llevar por lo que sientes cuando estás pintando, o ya tienes algo preconcebido cuando te enfrentas a la tela?

HB: El algunas ocasiones tengo algo preconcebido en mi mente, pero no todo el tiempo, y cuando estoy frente a la tela, me vuelco a plasmar eso que tengo atrapado en mi piel, pero también puedo cambiar si en ese instante doña musa se aparece con otra intención.

YR: ¿Cómo manejas la promoción de tu trabajo, te gusta exponerte a los medios de comunicación, te hace feliz que tu obra trascienda a mayor público?

HB: La obra de arte si no se da a conocer no trasciende, y los medios de comunicación son muy importantes para difundir nuestro trabajo, llámese medios tradicionales o los digitales; en estos momentos ante la circunstancia de la Pandemia, estoy tratando de impulsarme como artista con las exposiciones virtuales, dentro del territorio venezolano y a nivel internacional.

YR: Permíteme, Haydee, una serie de preguntas rápidas; casi de diván, casi de prólogo al epílogo. Vamos a ello…

EN PRIMERA PERSONA

YR: ¿Colorearías el corazón en una radiografía?

HB: ¿Por qué no? Lo haría en verde esmeralda. El verde es el color de mis jardines mágicos y luego los rojos vibrantes.

YR: ¿La sutileza de la pantera o la fuerza del caballo?

HB: La fuerza del caballo que es energía pura.

YR: ¿Y el perdón?

HB: El máximo regalo de Dios.

YR: ¿Joan Miró sin color…?

HB: Nunca, dejaría de ser Miró

YR: ¿La tauromaquia en Goya?…

HB: 33 Grabados del artista Francisco de Goya, más 11 estampas trabajadas en aguafuerte.

YR: ¿La tauromaquia en Picasso…?

HB: Plasmó muchas corridas, los paseíllos de los diestros con sus cuadrillas, pases de muleta y verónicas.

YR: Arístides Mata, ¿era un artista aragüeño que pintaba sublimemente?

HB: Fue un gran artista, apreciado y admirado por todos, y muy prolífico con sus serenos paisajes.

YR: ¿Amiga o enemiga de la tecnología?

HB: Uno tiene que adaptarse a los nuevos tiempos, porque si corres el riesgo de desaparecer del epicentro de los acontecimientos de toda naturaleza, y mucho más en el medio artístico-cultural, por lo tanto me hice amiga de la tecnología poco a poco.

YR: ¿Cómo te visualizas dentro de veinte años?

HB: Trabajando con esmero en mi taller las dos vertientes en mi desarrollo visual: La Pintura y mi procedo con el vidrio, muy feliz en lo que ha alimentado mi alma desde siempre: El Arte.

YR: ¿Dime dos pintores consagrados de cualquier época, que sencillamente Admiras?…

HB: Dos grandes maestros a los que admiro profundamente, y también los investigo: Vicent Van Gogh y Kandinsky.

YR: Por último Haydee, ¿Háblame en breve de la mujer artista, la Madre, la amiga, y en conjunto que significa para ti la familia?

HB: Haydee es una mujer que tiene el mayor concepto de lo que es una familia, mis hijos y nietos es el máximo regalo que Dios me ha dado, tuve otro regalo maravilloso, unos padres y hermanos que supieron amarme y conducir mi vida de forma honesta y con mucho amor al prójimo, soy una persona muy agradecida con la vida y los amigos, que al final es la otra familia que uno elige.

YR: Muchísimas gracias por habernos permitido penetrar en tu alma de artista y en tu espacio familiar.

HB: Ante todo muchas gracias Ydelisa, por haberme entrevistado y brindarme la oportunidad de dar a conocer mi trabajo y también un poco más de mi vida como artista, por esta importante ventana a través de la página Arte y Ciudad que publica nuestro diario El Siglo, el matutino de los Valles de Aragua.

Lcda. Ydelisa Rincón González.

Curadora de Arte. @ydelisarincon