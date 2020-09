Los aragüeños pasaron el fin de semana en las colas de las diferentes estaciones de servicios y muchos aseguran que en tres días cumplirán un mes intentando abastecer sus tanques de gasolina, sin tener resultados positivos.

En un recorrido realizado por algunas gasolineras, se pudo apreciar que las gandolas de combustible han llegado, pero las largas colas se mantienen. “Si bien es cierto que en los últimos días ha llegado en varias estaciones el combustible, también es cierto que muchos nos hemos quedado varados en la cola”, expresó Nelson Bastidas al respecto.

Bastida señaló que las colas son kilométricas y que cada vez que llega una gandola a la estación de servicios, ubicada en el sector 6 de Caña de Azúcar, solo logran pasar 135 carros, cuando mucho. “En varias oportunidades nosotros los usuarios tuvimos que llegar a la entrada de la gasolinera y hacer valer nuestros derechos, porque la cola legal no se respeta, siempre pasan los coleados o benditos “apoyos” que ellos dicen y pasan sin hacer cola. Yo trabajo con mi carro y he perdido varios días de trabajo por no tener gasolina”.

Luis Martínez, por su parte, expresó: “Yo soy una persona jubilada con una condición especial en mi pierna derecha y aun así estoy aquí batallando para echar gasolina y matar mis tigritos con mi carro”.

“Es increíble como nadie se apiada de nosotros – expresó Martínez- que tenemos 27 días tratando de echar combustible y el amiguismo vuelve a reinar. Hacemos un llamado a las autoridades competentes para que nos ayuden y cada vez que llegue una gandola puedan echar combustible, sin pasar hambre, sin llevar sol o que nos caiga la lluvia”.

Por su parte, John Seija nos comentó: “He pasado 27 días y noches, durmiendo y comiendo mal, para llenar el tanque de mi carro, pero donde juega la viveza criolla es muy poco lo que se puede hacer. Marcan 200 carros y solo pasan 130 de la cola, el resto se los dividen entre la dueña de la estación y los funcionarios de la alcaldía. Muchas personas llegaron aquí diciendo ‘me mandó el alcalde, me mandó fulano de tal’, y nosotros pasando trabajo”.

Hildemaro Montero aseveró: “El problema es que hay mucho abuso de poder y cuando eso pasa los que salimos perdiendo somos el pueblo de a pie que tiene que durar más de 1 mes en una cola para poder usar su carro”.

Juan Véliz manifestó: “Yo trabajando haciendo transporte para una empresa y ya con 27 días, imposible que pueda recuperar mi empleo quizás porque necesitan de otra persona que sí pueda cumplir con sus horarios”.

Finalmente, Oscar Benavides, opinó: “Lamentablemente tenemos que ponernos duros y exigir nuestros derechos. No podemos permitir que vengan personas que no están en la cola a echar gasolina primero que las personas que tenemos casi un mes durmiendo en la cola”.

IRIOS MÉNDEZ | el siglo

fotos | JOEL ZAPATA