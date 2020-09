Más de tres horas tardan los maracayeros para realizar sus actividades bancarias durante la semana de flexibilización. En un recorrido realizado por los principales bancos ubicados en el centro de la ciudad se constató que las agencias bancarias estaban full.

En un sondeo realizado entre los usuarios en su mayoría personas de la tercera edad se quejaron del tiempo que tardan en hacer una transacción. “Hay que aprovechar la semana de flexibilización que los bancos abren para hacer el cambio de clave, actualizar los datos, pedir una tarjeta de débito, pero la espera es eterna”, comentó María Muñoz.

Mientras que Mercedes Araujo nos dijo, “llegué a la cola a las 6:00 de la mañana y son las 10:00 y aún no he podido entrar, vine a actualizar mis datos y a ver si me daban algo de efectivo para poder pagar el autobús que me lleve de regreso a mi casa, pues ya estoy cansada de caminar, sumado a las horas que tengo parada esperando mi turno para entrar al banco”.

La señora Araujo mencionó que desde el lunes está intentando hacer las diligencias bancarias que tiene pendiente y no ha podido. “En mi caso a la cuarta será la vencida, vamos a ver si logro activar los datos para realizar pago móvil y transferencias”.

José Betancourt, también de la tercera edad nos dijo, “vine con mi esposa a cambiar la clave de la tarjeta, desde que comenzó la pandemia no he podido hacer una transacción y es indispensable tener todo al día. Ahora que hay más tiempo con la semana de flexibilización para hacer compras por eso necesito mi tarjeta”.

Finalmente Luisa Carvallo expresó, “estas horas son horribles deberían agilizar los procesos, la cola avanza muy lenta y uno se cansa, se acumula gente aquí afuera esperando llevando sol, agua y con el virus latente. Todos esos procesos deberían gestionarse por Internet, así mis nietos podrían ayudarme a recuperar mi clave para realizar mis transacciones bancarias”.

IRIOS MÉNDEZ | el siglo