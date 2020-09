ALBERTO MARTÍNEZ | elsiglo

Esta semana, Isabella Rodríguez entrega el título de Miss Venezuela Mundo, distinción que le ha servido para llegar lejos en sus sueños y también para acercarse a emociones inéditas en Miss Venezuela.

La espigada morena, hoy icono de la populosa zona de Petare, además de presentadora del magazine de Venevisión, Portada´s, es arte y parte en la Noche Más Linda del Año. Isabella anima y deja a su sucesora un legado de autenticidad, por demás inspirador, aunque no libre de polémicas, como todo lo que tiene que ver la belleza vista desde el cristal de los cibernautas.

Te corresponde animar y entregar corona este año en el Miss Venezuela: ¿Cuando te coronaste como Miss Venezuela Mundo, estaba en tus planes desarrollarte de manera tan cómoda en el medio artístico?

– Así es y que rápido pasa el tiempo, indudablemente estaba en mis planes, cuando me coroné como Miss Venezuela 2018, siempre aproveché durante los meses como candidata, todas las oportunidades para poner a prueba ese talento. ¡Que compromiso! Pero a su vez que satisfactorio poder materializar lo que en algún momento para mi era una meta inalcanzable, hoy por hoy, puedo decir que todo valió la pena y aquí estoy, disfrutando y siendo una esponja (como diría mi madre) para seguir creciendo con esta oportunidad tan valiosa.

Isabella no aporta grandes detalles (que ya son vox populi, por cierto) sobre la gala grabada del Miss Venezuela, pero confía en que Ricardo Di Salvatore y Erik Simonato asombrarán con una producción mágica.

– Mi vestido nuevamente será de quien se ha convertido en mi amigo, el diseñador Edgar Alfaro (@ealfarau) y aprovecho para agradecer a mi asesor de imagen que también viene haciendo un trabajo increíble, Carlos Reina (@carlreina). Espero que sigamos sumando muchos trabajos juntos.

CONSEJOS PARA SU SUCESORA

Que responderías si tu sucesora te preguntara qué error no debo cometer en el certamen Miss Mundo para llegar al top 10?

– Yo creo que el error más grande que puede cometer una miss es estar en un papel, un personaje que realmente no es, no fue mi caso, a pesar de no estar en ese anhelado top 10 puedo decir que esta experiencia la repetiría una y otra vez, porque lo disfruté desde el día 1, siendo Isabella Rodríguez, mostrando eso que me hace especial y que me diferencia del resto, hablando siempre desde mi verdad, que creo que fue lo que hizo conectar aún mucho más con el público. Un consejo, el inglés es fundamental y no sólo para el concurso de belleza, en mi representación vimos como logré ganar dos de las pruebas más importantes, donde el principal objetivo era comunicar, así que prepárate, pero cuando logras comunicar desde el corazón no hay impedimento que valga.

¿Crees que si te correspondiera competir nuevamente en el Miss Mundo, te traerías la corona, pues ya sabes lo que ignorabas anteriormente?

– Si, posiblemente, aunque sé que siempre Dios tiene el mejor plan para nosotros, sé que, sin duda, todos en la vida, en nuestro trabajo, en cualquier área donde nos desenvolvemos al mirar atrás siempre el pasado será una lección, el presente un regalo, así lo veo, y el futuro una motivación por el que sigo trabajando. Por cierto, mi preparador Carlos Reina siempre me dijo: ‘cuando sientas que estés dando el 1000% en ese momento, pase lo que pase, no tendrás nada más gratificante que tu propio esfuerzo.

VIVIR Y CONVIVIR

¿Has consolidado trabajo social por tu natal Petare o por alguna otra causa, ya que el tiempo nos ha exigido estar más comprometidos con nuestro entorno?

-Sí, justo antes de la pandemia ya tenía un cronograma de actividades pendiente para mi proyecto “Yo sueño Yo puedo”, pero tomando todas las medidas posibles decidimos esperar un poco más de tiempo y justo este mes iniciamos nuestras actividades, no obstante, junto a mi familia he realizado actividades en mi comunidad. Hace poco fuimos a una escuelita que abrieron en la zona 9, de acá de José Félix Ribas, con varias alianzas logramos darles útiles, tapa bocas, libros, y con Zona de Descarga y Santo y sus amigos, nos movilizamos a otra zona popular donde logramos también llevar alegrías en medio de esta pandemia que nos ha afectado tanto, pero que sin duda nos ha hecho entrar en razón, de lo que es realmente valioso e importante.

En este año, con Miss Universo y Miss Mundo afrodescendientes y tantas personalidades orgullosas de sus etnias, paradójicamente las calles del mundo se encendieron bajo el lema Black Live Matters: ¿Es que el mundo no termina de aprender las lecciones de vivir y convivir?.

-Creo que el movimiento contra el racismo tiene cada vez más seguidores en todo el mundo, Black Live Matters. Es importante que aprendamos las lecciones de vivir y convivir, nadie nace con eso de odiar a otro por su color de piel y origen, para mi todo viene de la educación de nuestro hogar, el respeto, la tolerancia y eso que conocemos de ponerte en los zapatos de la otra persona,está escrito hasta en las antiguas escrituras: ” Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús”. (Gálatas 3:28). Somos la misma gente, un solo CORAZÓN.

¿Qué es lo más insólito que has leído sobre ti en redes sociales?

-Lo más insólito, creo que para nadie es un secreto el comienzo tan amargo en mis redes como Miss Venezuela, lo más insólito ver como tantas personas se tomaban “la libertad de expresión” para insultar, y agredirme. Insólito ver como cada una de ellas luego de un tiempo, cuando vieron mi proceso y comenzaron a conocerme, ellos mismos, quienes escribían cosas tan fuertes, fueron las mismas personas que me pedían disculpas, y hasta perdón. Muchas lecciones en este proceso, no juzgues, no tomes las redes como libertad de expresión para insultar, y dale tiempo al tiempo.

¿Qué será lo primero, lo segundo y lo tercero que harás cuando estemos libres de temores por el Covid-19?

-Lo primero agradecer a Dios por protegernos durante todo este largo tiempo. Disfrutar aún más de todos esos detalles que pasamos inadvertidos. Seguir trabajando, y sin duda hacer ese viaje que tanto planeé para este año 2020, merezco conocer un poco más de esta hermosa tierra Venezuela.

Prácticamente has animado el magazine Portada’s en paralelo a la pandemia: ¿Cómo ha sido esa experiencia de entretener, cuando los espectadores estamos tan inestables entre nuestro presente y futuro?

– La verdad ha sido un reto, tanto para nosotros como para el equipo de producción, siempre nos encargamos de llevar información y entretenimiento y en estos momentos creo que todos en esta pandemia hemos aprendido algo nuevo, bien sea en la cocina, en el área de belleza, algún idioma nuevo, ejercicios. Y es lo que hemos venido haciendo para nuestro público, trabajando con el mismo cariño.

¿A qué sueños has colocado pausa por la compleja situación del país y el mundo en general?

-Antes de la cuarentena estaba en proceso para comenzar Comunicación Social, seguimos esperando con el favor de Dios a que todo pase, aprovechando el tiempo en cosas productivas que sumen, como el inglés, por ejemplo, ya tengo varias semanas y seguimos trabajando por más.

PETARE EN EL ALMA

¿Si me llevaras a Petare para conectarme con tu esencia, que incluiría ese recorrido, incluyendo, sabores, ritmos y ese momento mágico del día que todos adoramos?

-Al bajarnos en la placita de la zona 7, que es la zona específica donde vivo, comienzan los saludos, desde ventanas, abastos, vecinos, ‘hola reina’, ‘hola Isa? Hasta incluso vecinos que cuando me ven comienzan a entonar el himno de Miss Venezuela y yo termino siempre la nota musical. Estos saludos son hasta llegar a mi casa, pido siempre la bendición como todo buen venezolano, al pasar por donde mi tía Flor, mi tía Belinda y mi abuelo Tulio (que cuando no responde siempre se escucha un vecino gritar “Dios te bendiga mija”) Al llegar a casa está mi familia, con ese cariño como siempre, como si tienen meses sin verme, un buen café (porque sabemos que el de nuestra madre siempre será el mejor), es de mis aromas favoritos, su comida. Abajo en la cancha se escuchan casi siempre los gritos de los muchachos practicando basket, si de ritmo se trata, alguna canción casi siempre retumba por los alrededores, pero realmente el momento mágico del día, son ellos, a los que llamaré por siempre mi burbuja, en ese lugar me siento plena, al lado de ellos MI FAMILIA.

¿Tik Tok, Reel?

-(Risas) Ay Dios! y pensar que una vez dije no usaré Tik Tok te invito a ver mis redes sociales y eso responde tu pregunta @Isabellarodriguez22 (Instagram) e @isabellarodriguez822 (Tik Tok).

Año 2020, aprendiendo a querer lo que nos parecía muy cotidiano, viendo desde casa las crisis del mundo y todos expuestos a críticas en social media: ¿Qué es belleza en ese contexto?

-Así es, aprendiendo a querer lo que nos parecía cotidiano, de lo que nos quejábamos a diario, y hoy anhelamos, parece que nos hemos convertido en personas mucho más sensoriales. No me cabe duda que este confinamiento nos lleva a redescubrir el interior olvidado, esa belleza que sin duda nos hace seres muchos más extraordinarios, hemos visto la belleza en todo, eso que no teníamos idea que podíamos hacer, desde los dibujos, manualidades, pasando por la música, la literatura, o la cocina. Hasta el tiempo que hemos dedicado a la familia. Crear, aprovechar momentos tan negativos para crecer y seguir tomando conciencia. Eso es realmente en este momento el verdadero significado de la belleza.