La crisis de la gasolina pica y se extiende, trayendo sinsabores a toda la colectividad, especialmente a quienes trabajan con sus vehículos. El caso más grave es el de los taxistas, quienes han estado pasando las de Caín las últimas semanas.

Loading...

Los trabajadores del volante aseguraron que desde hace 27 días están a la espera de la gandola que los surta, para ellos reincorporarse a su jornada de trabajo.

Explicaron que la falla en la distribución de la gasolina los ha dejado con los bolsillos vacíos y sin alimentos que llevar para sus hogares. “Desde hace 27 días estamos en la dulce espera, pasando hambre y mojándonos con la lluvia y mientras el tiempo pasa no hay respuesta por parte de las autoridades competentes de la situación. Para rematar tenemos que lidiar con la gran cantidad de basura que se encuentra a lo largo de la avenida”, expresó Juan Olmos.

Olmos señaló que aunque trabaja para el Ministerio de Educación, la situación del país está tan complicada que se ha visto en la necesidad de matar tigritos con su carro haciendo carreritas o trabajitos de mecánica para poder pagar las deudas de mi casa y de mi familia. “Aquí estamos y seguimos hasta que llegue la gasolina, tengo entendido que a varias estaciones de servicio llegó, pero en la Caña de Azúcar seguimos esperando”.

Por su parte, Luis Sánchez señaló, “tengo 23 días esperando gasolina, desde hace mucho tiempo me he dedicado a trabajar con mi carro como taxista, pues la situación me ha obligado a eso, pero la falta de gasolina me pone en una situación complicada, pues soy el único que trabaja en mi casa, mi esposa es paciente oncológica y no tengo como trasladarla para ponerle el tratamiento”.

Hugo Romero comentó, “trabajo con mi carro desde hace mucho tiempo y con este problema del suministro de gasolina mis bolsillos están vacíos, pues sin gasolina no hay trabajo ni dinero. Tenemos que la Gran Caracas tiene combustible, pero no sabemos porque a nosotros no nos distribuyen, necesitamos con urgencia gasolina”.

Los trabajadores del volante indicaron que esperan que el gobernador trate de solucionar el problema de distribución de la gasolina y los ayude para que puedan trabajar y llevar dinero para cubrir sus necesidades y la de su familia.

IRIOS MÉNDEZ | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA