La carabobeña, Marisol Román, es una joven que se propuso sobresalir con sus estudios. Por ello, la NASA le ofreció una beca que cubrirá sus estudios de doctorado así como también un proyecto de investigación en esa agencia espacial.

En este sentido, Román estudió Ingeniería Eléctrica en Florida International University. Allí se enamoró del área de automatización, energía, potencia para hacer las redes más inteligentes.

“Cuando mi profesor me dijo que me dieron la beca, no estaba segura si me la estaban dando o no. No entendía nada. Apenas lo terminé de captar, llamé a mi mamá, a mi abuelito, y ellos estaban llorando de la emoción. Parece mentira, no pensé que iba a estar trabajando con la NASA”, contó.

Ahora bien, la venezolana ya hizo una presentación de su proyecto a su asesor de la NASA, y ahora realiza simulaciones que le permiten delinear más su estudio. Asimismo, su proyecto se enfoca en el perfeccionamiento de señales que se envían entre las naves espaciales y la Tierra para que éstas sean más eficientes y rápidas.

