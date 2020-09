El constante aumento del dólar es un hecho que está afectando las ventas de los comerciantes dedicados a la venta de productos necesarios para la alimentación de los venezolanos.

En este sentido, diferentes comerciantes aseguraron que la variación del costo del dólar es una problemática que está afectando la productividad de los negocios, ya que los precios se ajustan a esa variabilidad.

Al respecto, Joan Mavare, comerciante, aseguró que con el costo del dólar en 380 mil bolívares se está viendo afectado en las ventas, “hemos estado vendiendo muy poco, ya que el costo de los productos va en aumento junto con el precio del dólar. Sobrevivimos este fin de semana vendiendo lo poco que tenemos, entre verduras y alimentos”.

“Las semanas de radicalización estamos tenemos pocas ventas, teniendo en cuenta que las semanas flexibles son más movidas. Sin embargo, el costo del dólar siempre afecta porque si el precio es alto los productos también y pues ya a las personas no les alcanza para comprar los productos”, aseguró Mavare.

Por otro lado, Mavare también afirmó que la situación con el desabastecimiento de la gasolina le afecta, ya que la mayoría de sus productos son provenientes de Barquisimeto.

Emilia Jiménez alegó que ella como cliente se le dificulta comprar todos los alimentos de la cesta básica alimentaria, “el aumento del dólar es excesivamente exagerado, lamentablemente el dólar aumenta y los productos también, pero después hay una baja en el dólar, pero los productos siguen aumentados”.

“Esto es excesivamente inflacionario, ya no podemos ni tener un plan de ahorro ni siquiera en dólares, este es el único país donde el dólar sube y sube y uno no puede comprar nada porque no te alcanza”.

La critica situación que los maracayeros pasan, es una problemática que está afectando la productividad de los mismos, además de los diferentes aspectos que generan retraso en la productividad, ya que uno de los aspectos es la falta de combustible para trasladar la mercancía.

JENNILET DÍAZ | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA