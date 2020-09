Los aragüeños tienen más de 23 días haciendo cola para surtir sus tanques de gasolina, situación que los tiene molestos, ya que han tenido que pasar día y noche a la buena de Dios esperando que llegada la gandola que les permita llenar sus vehículos, para retomar sus actividades cotidianas.

Los usuarios manifestaron que han dejado de percibir sus ingresos por falta de combustible. “Es increíble como un país petrolero esté viviendo esta situación, estamos sin gas, ni gasolina y tengamos que pasar días sin comer, sin dormir, regateando la gasolina tanto la subsidiada o en divisas; pues no se consigue por ningún lado”.

Molestos ante esta situación que se vive por igual en los 18 municipios del estado Aragua, los conductores alzaron su voz en protesta para exigir una respuesta por parte de las autoridades competentes.

José Alberto Dagge comentó, “desde hace 23 días llegué a la estación de servicio con la esperanza de llenar mi tanque y hasta fecha sigo esperando que llegue la gandola. Esta situación es incómoda, pues he dejado de trabajar, de percibir dinero, lo que ha afectado el ingreso familiar”.

No considero justo – continúo diciendo Dagge- que los venezolanos estemos pasando por esta situación y que el Gobierno se haga de la vista gorda y no se pronuncie al respecto, que pasen los días y todos continuemos tirados en las aceras esperando un milagro y llegue la gasolina.

Mientras que Joel Rodríguez dijo que la falta de organización y abuso de poder por parte de los funcionarios que dejan a cargo de las estaciones de servicio, es lo que realmente genera el caos. “En Venezuela no existe un plan de distribución de combustible que sea realmente efectivo, ya que cada vez que llega la gandola a las gasolineras primero pasan los amigos y conocidos de los funcionarios y después las personas que tenemos días durmiendo en las colas”.

Por su parte, José Prieto hizo referencia a la falta de organización por parte de los dueños de las estaciones de gasolina y de los funcionarios castrenses, quienes son los encargados de poner orden en la cola.

“Cuando llega la gandola los primeros en pasar son sus conocidos entonces la cola se estanca, pasan 80 carros coleados y de los que estamos en la cola 40 nada más. Es muy sabroso estar en sus casas y salir cuando llega la gasolina y poner el tanque del carro full, sin el más mínimo esfuerzo”.

De igual forma, Félix Adarme indicó que tiene 23 días en la cola para echar gasolina a su carro el cual usa para “matar unos tigritos” y completar su quincena para poder comer. “Soy una persona de la tercera edad, discapacitada y ni así las autoridades cuando llega la gasolina me dejan pasar, es increíble a la situación a la que hemos llegado. Muchos dirán que no tengo necesidad, pero si la tengo, pues con lo que me pagan de pensión no me alcanza ni para comprar las pastillas de la tensión”.

Finalmente, Silvio Rodríguez señaló que la falta de respuesta gubernamental es lo que más le molesta. “No es posible que en todo el país las estaciones de servicio estén full esperando el tan ansiado combustible y que nadie se pronuncie. El colmo del descaro es que no hay gas, no hay gasolina, el dinero no alcanza para comprar comida y el Gobierno Nacional pensando en las elecciones. Lo que estamos pidiendo es supervisión y que las cosas marchen de acuerdo a la ley”.

IRIOS MÉNDEZ | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA