El incremento en los últimos días de casos positivos de Covid-19 en el estado Aragua, no parece detener la movilización de ciudadanos, pues las entidades bancarias y los comercios del eje Este se mantuvieron la semana de flexibilización con un gran volumen de usuarios, lo que trae como consecuencia la aglomeración de personas y por consiguiente que las medidas preventivas se vean quebrantadas.

A través de un recorrido realizado por las entidades bancarias se pudo verificar que las oficinas financieras se mantuvieron con largas colas, allí los clientes en su mayoría personas de la tercera edad se encontraban, aunque con tapabocas, como “sardinas en lata”, mientras esperaban su turno para retirar efectivo o ser atendidos por personal en servicio.

Este panorama hizo que más de uno no tardara en manifestar su descontento, ya que no sólo se estaban arriesgando al hacer las colas sin los protocolos pertinentes. Si no, que también el servicio de los bancos era deficiente, lo que contribuye a la presencia de personas en las colas.

“El servicio bancario aquí en Ribas por ejemplo es paupérrimo, más que todo en los entidades financieras del Gobierno. En mi caso tengo tres días viniendo y hasta durmiendo afuera y todavía no he podido realizar las gestiones que necesito. Aunado a esto, la prevención la dejaron atrás y pienso que no es sólo por la cultura de las personas, sino de los banqueros, porque no se organizan para informar o tener un control de cuantas personas pueden atender y los demás que nos vayamos y cumplamos con la cuarentena, por el contrario nos tienen esperando bajo el sol y la lluvia y nos queda que pegarnos a donde haya sombra o techo”, expresó Carmen Ramos.

El señor Freddy Mendoza agregó: “Es imposible y una falta de respeto que tengan a las personas en las afueras de los bancos haciendo cola, unos arriba de otros, porque no prestan los servicios como es debido. He visto como en varios bancos hay cientos de ciudadanos pegados uno de otro, escondiéndose del sol, para poder sacar plata o cualquier cosa y al final no logran nada. Preocupa porque se están exponiendo muchas vidas, pero la necesidad también lleva a la gente a arriesgarse. Nosotros nos cuidamos como podemos, pero ellos tampoco colaboran, lo que hacen es estar adentro caminando”.

De la misma forma, Nancy Yépez aseveró: “Aquí en las oficinas bancarias no hay medidas de prevención, todos estamos amontonados por la misma necesidad, varios tenemos hasta 15 días esperando para desbloquear la tarjeta, una acción súper fácil y no lo hemos podido llevar a cabo, porque existe el bacacherismo, el amiguismo de los que trabajan en el banco y pare de contar. Entonces, los afectados somos nosotros los ciudadanos comunes que nos exponemos”.

Finalmente, Wilfredo Infante indicó: “Medidas de seguridad en los bancos, más que las que nosotros llevamos con nuestros tapabocas y antibacteriales ninguna. Aquí hacen lo que quieren y nadie hace nada. Nos tienen pasando roncha y a merced de cualquier enfermedad, porque no hay que preocuparse por el Coronavirus, sino por otros padecimientos derivados del cansancio y la llevadera de sol y agua”.

DANIEL MELLADO | elsiglo