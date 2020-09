Las mascotas son parte de la familia y se sienten protegidos por sus amos, pero en momentos de apremio, perros, gatos, loros, pajaritos, gallinas y hasta cochinos, quedan a merced de la tragedia, muy a pesar del esfuerzo de la gente de protegerlos.

Eso fue lo que pasó en El Limón y La Candelaria el miércoles pasado, ya que el desbordamiento del río y de las quebradas fue algo fugaz, que solo dio tiempo de correr.

Mientras la desesperación, el miedo y las ganas de vivir se apoderaron de muchas personas, el instinto de supervivencia de los animales los llevó a buscar a sus amos, mientras que otros corrieron despavoridos para ponerse a salvo.

La tragedia de El Limón trajo muchas anécdotas de personas que salvaron su vida de las aguas, así como de sus mascotas favoritas, esas que los acompañan en las buenas y en las malas y no los abandonan en ningún momento.

Tal el es caso de Salen Hallak, quien destacó, “yo de verdad no tengo corazón ni para hablar, con la rapidez que ameritaba el caso logré cargar de la planta de abajo a mi suegra y la traje a la segunda planta de la casa; a los perros también los agarré y los subí, ellos son parte de la familia también”.

Por otra parte, Niloa Cabrera también contó la experiencia que tuvo con su perra y cochinos, “realmente no sabemos cómo hizo nuestra perra para salvarse, nosotros estábamos pendiente de mi padre que estaba en el cuarto imposibilitado de moverse y lo sacamos con el agua a las rodillas”.

Detalló Cabrera, “cuando las aguas bajaron no encontrábamos a la perra, pero luego la vimos montada junto con una cochinita pequeña en una repisa que está en el estacionamiento, es decir, ella salvó su vida, es una sobreviviente de este terror”.

La familia Cabrera era criadora de cochinos, pero con el desbordamiento del río los 8 que se encontraban en el corral, sólo recuperaron la mitad que algunos vecinos los encontraron y los devolvieron sanos y salvos.

Por otra parte, Sonia González, habitante de El Piñal señaló, “al momento que logramos salir de la casa cruzamos al frente, ya el río se nos encimaba, como pudimos entramos y empezamos a subir a mi mamá y a los niños; luego nos regresamos por Princesa y Nelly”, dos perritas que nos acompañan, no están con nosotros porque mi sobrina las está atendiendo”.González añadió, “otro de los sobreviviente que no se encuentra aquí porque también está refugiado en otra casa, es “Luis Alfredo” un gatito que es parte de nuestro hogar”.

Sin embargo, algunas mascotas nunca abandonaron su hogar pese a que estos ya no están habitables. En la calle Rómulo Gallegos de La Candelaria, se encuentra “Nevado Negro”, un perro criollo que se resguardó en la platabanda de la casa y pese a que sus dueños no se encontraban en los alrededores de la misma el canino se mantenía fiel al cuido del lugar que en algún momento fue su hogar donde recibía cariño y cuido de sus amos.

No obstante, no todos corrieron con la misma suerte de recuperar sus animales, muchos no saben de su paradero, otros tienen la certeza de que el río los arrastró y lo más probable es que estén ahogados, los dueños de estos animales no quisieron hablar de su experiencia por no tener las fuerzas suficientes para hacerlo.

FUNDACIONES EN ACCIÓN

En medio del lodo y el fango estaban un grupo de voluntarios dándole atención a las mascotas que estaban en situación de calle, perdidos o resguardados en otras casas que servían de refugio.

Nelson Chaurel señaló, “estamos en medio del desastre y la tristeza de muchas personas que han perdido sus casas, vinimos a tenderle una mano amiga a los fieles amigos de los humanos, los perritos y otros animales; estamos dándole apoyo a los humanos, pero ellos también son importantes”.

Chaurel resaltó que tienen el apoyo de fundaciones y otras organizaciones que los han surtido de alimentos, otras de las labores es conseguirle abrigo u hogar a los que se encuentren desamparados para ser adoptados.

Por otra parte, Chaurel resaltó, “estamos haciendo campañas por las redes sociales conjuntamente con otros organizaciones para buscarle un hogar a los perros, gatos, entre otros animalitos que se encuentren desasistidos”.

Los voluntarios y personas abocadas en esta labor se encuentran elaborando carteles por las distintas redes sociales con la foto de la mascota para ubicarlos en un hogar que deseen adoptarlos.

JOSÉ CARPIO G. | elsiglo

fotos | RAFAEL SALGUERO | JOEL ZAPATA