“Yo no me anoto en proceso de invasión o golpe de estado”, así lo sostuvo el diputado de la Asamblea Nacional (AN), José Gregorio Correa, tras postularse a la reelección al Parlamento Nacional, desición que le ocasionó su expulsión de las filas de Primero Justicia (PJ).

A su juicio, el actual Consejo Nacional Electoral (CNE) no cuenta con las garantías óptimas para un proceso electoral justo y transparente, por lo que resaltó la necesidad de luchar por obtener las condiciones para llevar a cabo una elecciones libres, “la pelea es votando y apartar de la salida violenta”, opinó.

“Estamos claros que el Gobierno de Nicolás Maduro es poco reñido por la democracia, por lo que esperamos la presencia de observadores de la Unión Europea y de las Naciones Unidas para apoyarnos en un proceso electoral transparente”, señaló.

Correa hizo énfasis a las encuestas que reflejan que Maduro tiene el 80% de molestia del pueblo venezolano, debido a esto instó a los ciudadanos a salir a sufragar y ejercer su derecho al voto como lo establece la Constitución Nacional.

“Yo no me sumo a la abstención, porque con abstención es esperar por salidas violentas, mágicas o celestiales y esas no van a llegar” finalizó.

ZULEIKA ROSALES | elsiglo