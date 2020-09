José Caldas es un artista con una importante trayectoria a nivel nacional, cuya obra gira en torno al paisaje con la representación del bodegón, la obra de Caldas en sus últimas propuestas nos presenta un bodegón, en la que la pintura es mucho más que simples representaciones de la naturaleza cotidiana y del entorno del hombre y algo más que una evocación de tinte costumbrista, ya que sus bodegones contienen una carga simbólica que recuerdan el canto al gozoso disfrute de la abundancia y la vida misma, el artista con cada obra que realiza muestra una evolución de uno de los géneros pictóricos más sugestivos, al que se suma este tema desde tiempos pasados.

En la obra de este artista los frutos bien representados en la nevera, los recipientes y los alimentos van adquiriendo personalidad propia en sus telas y ofrece una oferta de valor y calidad estética. Son piezas dotadas de una gran belleza y equilibrio, donde la paleta con esos rojos estridentes convocan al espectador a adentrarse en cada una de sus obras.

La luz hace emerger los objetos realzando esos colores y los volúmenes. De los pinceles de Caldas surgen sus bodegones como si estuviera sentado delante, con los objetos dispuestos a la altura de sus ojos, como el gabinete de su cocina o nevera, con toda especie de comestibles que nuestro clima permite producir.

Según el artista “la muerte no existe, como dice Albert Einstein, todos somos energías, así que esos elementos plasmados en mi obra quedan vivos gracias a la energía cromática”.

El encanto de la obra de Caldas, reside en sus atmósferas intranquilas, por esas enormes pinceladas que mueven la densa paleta de sus pinturas; en la gran fuerza aparecen en algunas ocasiones en primer plano las patillas, que nos muestra su aplomo; en sus grandes planos cromáticos que hacen vibrar a cada una de sus obras; y en la forma de construir estructuras y volúmenes con esos tonos rojos, pero que una vez puestos en el lienzo, la incidencia de la luz nos permite vislumbrar nuevos elementos y otras tonalidades que acompañan a eso rojos.

José Caldas tiene en su haber importantes reconocimientos a su labor creativa, tales como el Primer Premio en el Certamen Mayor de las Artes y Las Letras, capítulo Artes Visuales, también obtuvo el Primer Premio en el XV Salón de Artes Visuales Francisco Lazo Martí, de igual forma se hace acreedor del Primer Premio del XXVI Salón Municipal de Pintura en Maracay y del Premio Municipal en el Salón Juan Lovera. Forma parte de los artistas invitados a participar en la I Bienal Nacional del Paisaje organizada por el Museo de Arte Contemporáneo de Maracay en el año 96, es incluido en la exposición Figuración-Fabulación.

Venezuela, en el Museo de Bellas Artes, Caracas. Y ha participado en importantes confrontaciones del país, como el Salón Nacional de Arte Aragua, entre otros.

Ydelisa: José Caldas es natural de San Cristóbal, estado Táchira.

¿Te consideras más aragüeño que tachirense?

JC: Artísticamente nací en Aragua, así que yo soy un artista aragüeño, nacido en San Cristóbal.

YR: ¿Cuándo se produce en ti el gran despertar que te llevó a tomar el camino del arte sin mirar atrás?

JC: En el año 70 tuve una experiencia en Boca de Uchire, me quedé contemplando el atardecer y el amanecer de esa zona, ahí despertó en mi un deseo por descubrir como plasmar los efectos cromáticos de ese fenómeno.

YR: ¿Fueron comienzos difíciles?

JC: Todo aprendizaje es difícil, Investigar y dominar las distintas ramas de las artes plásticas es una tarea ardua.

YR: ¿Cuál fue el principal aporte que les dejó como legado a los paisajista aragüeños la Escuela de Sabaneta de la mano del gran maestro Jorge Chacón? ¿Qué rescatarías de esa escuela?

JC: La observación y la interpretación del paisaje, y rescataría la camaradería entre los artistas. Ahí me di cuenta que cada quien interpreta el paisaje a su manera y el maestro Chacón nos dio las herramientas para plasmarlo.

YR: Eres de los artistas que tiende a hacerlo al natural, aunque quizás puedas acabar la labor en el estudio.

JC: El diálogo que se establece entre el paisaje y el artista al aire libre, es diferente al diálogo que se presenta en el taller, así que son dos experiencias distintas, por tanto, la obra nace y culmina donde se empieza.

YR: ¿Cuáles son las ventajas de pintar al natural, del modo que lo hacían los impresionistas?

JC: La gran ventaja es la conexión que se realiza con la energía del paisaje y su entorno.

YR: Militante desde hace mucho tiempo por el llamado Nuevo Paisaje, pero también ha llegado a un terreno donde José Caldas aborda los bodegones, los cuales juegan un papel definitorio que conjuga en sí mismo un sello de lo que es hoy tu estilo, ¿qué me puedes decir al respecto?

JC: La compenetración con el paisaje te lleva a la conexión con el campo áurico o vibratorio de la naturaleza y allí la interpretación de sus valores cromáticos, es cuando surgen los bodegones en el estudio del taller, todo elemento posee un campo áurico, y por lo tanto tiene una gamma cromática que lo envuelve.

YR: ¿Cómo es ese proceso que desemboca en una búsqueda del mismo universo pero a través de otro tema?

JC: Eso yo lo llamo salto cuántico cromático, en el cual he invertido mucho tiempo de mi vida investigando, pero dejando buenos frutos, ejemplo de ello la serie portales, además cada vez que investigo me hace sentir que aún soy un estudiante del color, que aún me falta camino por aprender y recorrer.

YR: Tú pintas paisajes y luego naturaleza muerta. Nos interesa por esta vez lo segundo ¿por qué bodegones?

JC: Un bodegón también se interpreta como un paisaje a mi punto de vista, abres tu nevera ¿y ahí qué te encuentras? Un bodegón común y corriente, que diariamente vemos, ese es nuestro paisaje, nuestro bodegón.

YR: El concepto “bodegón” hace pensar en un tipo de pintura muy determinada. ¿Qué artistas clásicos te han interesado en relación a este tema?

JC: Vincent Van Gogh.

YR: Además de representar alimentos, un subgénero bastante frecuente en tus piezas es el de las neveras, desde luego, ese elemento se relaciona con tu propuesta, ¿Qué son los bodegones para ti, la comida de tu comida?

JC: Es más que eso, son elementos vivos con un campo áurico presente y vibrante que conviven unos con otros armónicamente, allí están presente los reinos animal, vegetal y mineral que comparte esta y otras dimensiones.

YR: ¿Dónde encuentras la riqueza en esta naturaleza que un día estuvo viva?

JC: Desde mi percepción la muerte no existe, como dice Albert Einstein, todos somos energías, así que esos elementos plasmados en mi obra quedan vivos gracias a la energía cromática.

YR: Teniendo en cuenta el desarrollo del bodegón desde tiempos remotos, ¿qué lugar ocupa en el presente?

JC: Para mi ocupa un espacio importante y siempre lo cubrirá, porque desde mi punto de vista un bodegón es un punto de enlace entre este plano y otras puertas dimensionales.

YR: Tu eres un artista pintor ¿Qué sucedió entonces con la frase: “La pintura ha muerto”?

JC: Como lo dije anteriormente, la muerte no existe, así que la pintura no ha muerto ni nunca morirá.

YR: El arte es una forma de hacer política. Tú como pintor, ¿de qué forma militas?

JC: Yo soy solamente un artista plástico que investiga la energía del color

YR: ¿Qué oficio o profesión te gustaría haber ejercido si no hubieras tenido este talento artístico?

JC: Me hubiese gustado estudiar física cuántica.

YR: ¿Qué papel le confieres a los espectadores que admiran tus trabajos en las exposiciones?

JC: Son parte de una interacción que existe entre ellos y la obra, algunos se ven atraídos y otros no, todo es parte de la afinidad que ambos establecen.

YR: ¿Qué valorabas o apreciabas cuando visitabas el Museo de Arte de Maracay Mario Abreu en la época de los 90?

JC: En los años 90 hubo un gran crecimiento del arte en general, donde el Museo era un punto importante de encuentro el cual disfruté ser parte de ello.

YR: ¿Un artista se hace o nace?

JC: Un artista nace, pero debe cultivarse

YR: ¿Está el arte al alcance de todos?

JC: El arte es una puerta abierta para quien quiera asomarse y participar en él.

YR: ¿Hay alguna obra que tenga especial importancia para ti?

JC: El Sembrador de Vincent Van Gogh.

YR: ¿Cómo manejas el gesto y la materia?

JC: A través de la mancha cromática.

YR: ¿Cómo movilizas o mercadeas tus piezas?

JC: Actualmente las redes sociales me han ayudado mucho a promocionar mi obra internacionalmente, así como también las exposiciones virtuales que he participado en distintas páginas web y RRSS.

YR: Galardonado con el Primer Premio en el Certamen Mayor de las Artes y Las Letras a nivel nacional, capítulo Artes Visuales, así como innumerables reconocimientos en atención a tu obra artística, José Caldas representa una escuela, una importante referencia para las nuevas generaciones de artistas. ¿Cuál es el mensaje que le das a esos valores emergentes que están despuntando en el panorama plástico?

JC: Que investiguen siempre, trabajen constante y honestamente.

EN PRIMERA PERSONA

YR: ¿Cómo representaría la soledad?

JC: Una Marina.

YR: ¿Y el amor?

JC: El cielo.

YR: ¿Dime un paisaje qué aún mantengas en la retina de tus ojos?

JC: El amanecer y atardecer de la Laguna de Uchire.

YR: ¿Un hecho que en tu vida haya sobrepasado tu capacidad de asombro?

JC: Mi encuentro con Olokum.

YR: ¿Hasta dónde llega tu barranco, al vallenato, las rancheras, el bolero o la balada?

JC: Escucho de todo un poco.

YR: ¿Un libro que te haya marcado?

JC: Humor y Amor de Aquiles Nazoa.

YR: ¿Un objeto?

JC: Mi primera paleta de pintura.

YR: ¿Una mujer?

JC: Mi esposa.

YR: ¿Una ciudad a la cuál te gustaría volver?

JC: Bogotá.

YR: ¿Te gusta cocinar o prefieres que te cocinen?

JC: Las dos cosas.

YR: ¿Qué le debes a La Victoria, estado Aragua?

JC: Le debo todo.

YR: Caldas gracias por haberme permitido este encuentro contigo tan diáfano y cálido, ¿quieres agregar algo más?

JC: Agradecido por tu invitación y consideración para esta entrevista.

Lcda. Ydelisa Rincón González

@ydelisarincon