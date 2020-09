Productos de primera necesidad se han vuelto imposibles de comprar

Ante las diferentes situaciones que aquejan y agobian a los maracayeros, una de las más complicadas es lograr obtener los productos de primera necesidad.

Comprar los diferentes productos considerados prioritarios en la cesta básica, se han vuelto un dolor de cabeza para los maracayeros; por el alto precio que tienen en la actualidad, a causa de la variabilidad del costo del dólar.

Al respecto, Pedro Rodríguez aseguró que la falta de gasolina entorpece el trabajo de muchos venezolanos; lo que genera que los ingresos de los hogares bajen considerablemente. “Se nos trancan muchas oportunidades que nos generan ingresos, dejando esto como consecuencia, que baje la entrada de dinero que entra en las familias”.

“Yo soy trabajador independiente y con lo que gano, que es más del sueldo mínimo no me alcanza para comprar los productos de la cesta básica, porque además del incremento constante de los productos en el mercado por el precio del dólar, como persona adulta en ocasiones necesito medicamentos y si los compro, prácticamente me quedo sin nada para los alimentos”, aseguró Rodríguez.

Asimismo, Francisca Barrios alegó que sus hijos la ayudan para costear la compra de sus alimentos, porque con la pensión sería imposible alimentarse, “Esta semana compro una cosa y la otra semana compro otra, esa es la estrategia que uso ahorita porque aunque mis hijos me ayudan, el dinero no alcanza para comprar productos como arroz, pasta, harina, queso, huevos, carne, entre otras cosas que se necesitan para vivir”.

“He tenido que bajar la cantidad de productos que compro porque simplemente no me alcanza, entre las medicinas y los alimentos no me doy abasto. Sin embargo, estoy segura que esas familias numerosas actualmente se las deben estar viendo peor que yo”, puntualizó Barrios.

Las personas comentaron que además de aspectos negativos como el costo elevado de los productos, existen temas como el de la gasolina y el transporte que interrumpen su productividad, dificultando considerablemente la adquisición del dinero suficiente para poder comprar los alimentos de primera necesidad.

JENNILET DÍAZ | elsiglo

fotos | RAFAEL SALGUERO