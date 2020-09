Colonieros denunciaron este fin de semana el mal estado en el que se encuentra la carretera que comunica el municipio Tovar con Ribas. Indicaron que luego de las torrenciales lluvias acaecidas los últimos días, la vía ha comenzado a presentar fallas, que de no ser tratadas pueden causar daños a todos lo que por allí pasan.

Loading...

Y es que según los habitantes de la comunidad alemana en el eje Este del estado Aragua, varios de los tramos se encuentran en franco estado de deterioro, no sólo por los derrumbes de algunas montañas, sino también porque la calle del distribuidor inaugurado hace poco tiempo ha comenzado a hundirse, lo que causa preocupación.

Con respecto al tema, María Fernández manifestó: “Esto es horrible sobre todo esta última semana que pasó, porque las lluvias hicieron de las suyas, se trajeron tierra y piedras de las montañas, lo que nos dificulta el paso. Aunado a esto, la parte que hicieron nueva ha comenzado a hundirse y con el agua la cosa empeoró. Yo bajo regularmente, porque tengo consulta médica y esto me preocupa grandemente, porque de no ser arreglado esto podemos quedan incomunicados”.

Leer más: Continúa limpieza y desazolve del dique Aragua

El señor Carlos Manrique, residente del sector La Cava en la Colonia agregó: “Nosotros tratamos de bajar lo menos posible, pero siempre es necesario, porque hay cosas de urgencia que hacer en Ribas y hemos visto como poco a poco la carretera se ha ido en picada, esto es un peligro y más que todo cuando llueve, porque no sólo están los inconvenientes en la vía, sino que aparte no vez por la lluvia o la neblina y eso puede traer muchos accidentes, ojalá no pase nada, pero estamos propensos”.

Por su parte, Ricardo Castro, distribuidor de frutas dijo: “Hace algún tiempito hicieron algunos arreglos y lo agradecimos, porque todo lo bueno hay que aplaudirlo, pero ahora no las estamos viendo bien fea, cada vez que bajamos a La Victoria, debemos andar con ocho ojos para prevenir, porque todo está demasiado abandonado, deberían acercarse ambos alcaldes o protectores del pueblo a verificar lo que está ocurriendo, a ver si arman una cuadrilla que por lo menos limpie”.

En resumidas cuentas, los afectados esperan que los próximos días se despliegue un operativo de limpieza y de rescate para la vía, con el fin de ellos poder transportarse de manera segura y sin mayores contratiempos.

DANIEL MELLADO | elsiglo