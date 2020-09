Hoy cierra semana de radicalización con mucho movimiento peatonal

En el marco del esquema 7+7 establecido por el Ejecutivo Nacional, la ciudad de Maracay entró en una nueva semana de radicalización desde el pasado lunes 31 de agosto hasta hoy domingo 6 septiembre.

Ante esto, el en centro de la ciudad se encontraban laborando a media máquina, teniendo en cuenta que diferentes establecimientos se encontraban cerrados por no estar incluidos en horarios flexibilizados.

Sin embargo, se informó a los reporteros que la afluencia de personas durante la semana fue considerable, ya que hubo mucho movimiento peatonal.

Al respecto, Jackson Marchan afirmó que ya se ha vuelto habitual el movimiento en las semanas radicalizadas, “la afluencia de personas es considerable, aunque no tanto como en la semana de flexibilización, un ejemplo de ello, es la falta de transporte, por ejemplo los que viven en el municipio Mariño sufren porque deben agarrar una camioneta de Turmero hasta Coche Aragua, luego caminar para Guasimal y allí agarrar otra para llegar al Terminal”.

“Sinceramente para mi no tiene sentido de que sea una semana flexible y otra radical, porque el Coronavirus está en todas las semanas, honestamente no me parece viable”, agregó Marchan.

Franyelis Durán aseguró que algunas personas no están aplicando las medidas de bioseguridad necesarias para evitar la propagación del virus, “he visto gente aglomerándose y sin uso del tapa bocas lo que es totalmente incorrecto. Además, la falta de gasolina afecta el transporte público y obliga a que haya multitud en las paradas”.

Asimismo, Claudimar Villalobos comentó que a pesar de ser semana radicalizada observó mucho movimiento de personas en la ciudad, “todos estos días se mantuvo movida, vi muchas personas en la calle, además que no usan el tapabocas, no cumplen con el distanciamiento social, ni las medidas de prevención”.

“Creo que este esquema si puede que esté funcionando; porque ya a cierta hora del día merma la cantidad de personas, pero en lo que realmente deberían enfocarse es en tratar de mantener el distanciamiento social, que no se está cumpliendo, porque en una tienda hay mucha aglomeración de personas y en los mercados ni se diga”, puntualizó Villalobos.

No obstante, tras el recorrido se pudo evidenciar el cierre de varias calles y avenidas de Maracay, con el fin de disminuir la cantidad de flujo vehicular.

De igual forma, se pudo notar la presencia de diversos cuerpos policiales desplegados en diferentes zonas, para supervisar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad implementadas de forma eficiente, con la finalidad de erradicar y evitar la propagación del Covid-19 conocido como Coronavirus.

JENNILET DÍAZ | elsiglo

fotos | RAFAEL SALGUERO