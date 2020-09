Las diferencias entre los personeros de la oposición en cuanto a la participación en los comicios del próximo 6 de diciembre, ha desatado algunas diferencias entre los líderes que son adversarios al Gobierno de Nicolás Maduro.

En unas recientes declaraciones de uno de los líderes más representativos de la tolda opositora, Henrique Capriles y Stalin González, donde llaman al sector adversario, al Ejecutivo nacional, a acudir a las elecciones para elegir a 27 diputados que llevarán las riendas de la Asamblea Nacional, los partidos UNT y Acción Democrática confirmaron la posición de no acudir a esta contienda electoral.

Con respecto a lo manifestado por los dirigentes del sector opositor, el diputado de Un Nuevo Tiempo, Freddy Castellanos, destacó, “Henrique Capriles se desmarcó de las líneas políticas que habíamos establecido 24 organizaciones políticas, el G4 junto con Guaidó, de no participar en el fraude del 6-D; de esta manera unilateralmente negociar con el Gobierno ruso y marcar una línea de participación para los comicios”.

Asimismo agregó el parlamentario, “eso lo excluye del pacto unitario que nosotros habíamos firmado con las organizaciones políticas, desde UNT, nosotros ratificamos nuestro compromiso unitario de no participar en el fraude del 6 de diciembre y seguiremos luchando por elecciones libres, verificables y justas, que es la ruta que establecimos con esas 27 organizaciones”.

Además Castellanos indicó, “estas elecciones no garantizan la voluntad de lo que está expresando en ese momento, la ruta marcada por este pacto unitario, es lograr que avancemos en la búsqueda de condiciones que continuamos con la ayuda internacional, con las organizaciones internas para lograr un verdadero evento electoral que garantice y solucione los problemas que tienen los venezolanos en materia de salud, económicos, sociales y políticos, dentro de esta emergencia humanitaria que está sufriendo el país”.

Por otra parte, el diputado de la Asamblea Nacional por el partido Acción Democrática dirigido por el diputado Henry Ramos Allup, el doctor José Trujillo enfatizó, “realmente nadie entiende la posición de Stalin y de Capriles, el diputado que nombramos primero fue representante del gobierno de Guaidó en las conversaciones de Noruega y del grupo de contacto y la comunidad Europea y Henrique era el segundo a bordo en el gobierno interino; esa actitud irreverente la desconocemos como tal, siendo estos parte del G4”.

El diputado aseveró que no es criticable que nadie tome su posición política, esto se puede considerar como un acto desleal, por la posición en que estaban ellos en cuanto a las políticas del gobierno interino.

En este sentido, Trujillo resaltó, “lo que está planteando el Gobierno es una falsa electoral y eso es tan obvio que ya la reunión de presidentes del mundo se estableció que no iban a reconocer el parlamento, y fue la OEA, el Grupo de Lima, la Unión Europea, todos los organismos internacionales”.

El parlamentario nacional aseveró que no va a catalogar como traición las posiciones de los dirigentes opositores, pero sí una desconsideración al tomar esas posturas.

De esta manera el diputado acotó, “esas decisiones me dan suspicacia, porque sé la cercanía que tenían estos líderes con Guaidó, me impresiona que esto puede ser algo preparado, si por ejemplo mañana no se produce una prórroga para la escogencia de candidatos a la falsa electoral del 6-D y Capriles se inscribe, quiere decir que ellos tenían tiempo reuniéndose con Maduro para hacerlo; esto lo digo porque es imposible que si Capriles tomó esa decisión de un día para otro, ingrese candidatos de la noche a la mañana”.

Por otra parte, el diputado Trujillo destacó que según una encuesta realizada por la empresa Datanálisis reflejó que el 82% de la población no va a salir a votar, destacando según comentó, “allí está reflejado lo que la Comunidad Internacional nos está diciendo a nosotros, no salgan a votar porque es una falsa, el Gobierno está entrampado porque no se le va a reconocer ninguno de los poderes que vayan a ser elegidos por esta falsa electoral”.

