Desde hace algunas semanas cientos de personas no han abandonado las colas en las cercanías de las estaciones de servicio para abastecerse de gasolina, esto debido al problema que se ha venido presentando con el combustible.

Una de estas estaciones donde la cola supera algunas cuadras, es la que está ubicada en la avenida Bermúdez con Los Cedros, muchos de los ciudadanos que allí se encuentran tienen más de 6 días esperando que llegue la gandola de la gasolina.

En esta cola se encuentra el señor Hernando Faudino, “aquí tengo 6 días, pero lo peor de todo esto es que nos estamos acostumbrando a las colas, de hecho nos hemos tenido que organizar para que si en algún momento llega el combustible, todo fluya y podamos surtir nuestros vehículos. Lo malo es que aquí nadie da respuestas del por qué la tardanza para que llegue la gasolina”.

Otra de las personas que se encuentran en la mencionada cola es el señor Ángel Hernández, “con todos los días que ya llevo aquí este espacio ya lo siento como mi segunda casa, porque ya he perdido la cuenta de cuantos días me he tenido que meter en una bomba de gasolina, lo bueno es que aquí hemos hecho un grupo de conocidos y nos cuidamos, sobre todo en las noches”.

Luis Gómez dijo que no ve la hora de ya no hacer más colas, “la última vez que dijeron que las colas se acabarían yo me alegré porque ya estoy cansado de esta situación, yo soy un adulto mayor y tengo que estar pasando por todo esto para poder surtir mi vehículo de gasolina. Nos ha tocado hacer aquí un campin para poder sopesar las horas que pasamos en este lugar”.

Por su parte, la señora Nora de Gómez indicó que además de los días que llevan en la cola, su preocupación mayor es la pandemia, “lo que me tiene más preocupada a mí es que con estas colas lo que aumenta es el número de contagios por Covid-19, porque en mi caso es inevitable salir para surtir nuestros carros de gasolina”.

KARLA TRIMARCHI | elsiglo

fotos | RAFAEL SALGUERO