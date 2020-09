Quienes transitan por el centro de la ciudad de La Victoria, en el municipio José Félix Ribas, ya sean propios o visitantes, denunciaron que hay una boca de visita sin tapa en la avenida Francisco de Loreto, específicamente en la esquina de Soco, que representa un gran peligro, ya que por el lugar transita gran cantidad de vehículos y personas de a pie.

Loading...

Los afectados manifestaron que están lidiando con este problema desde hace aproximadamente dos semanas, luego de que alguien se llevara la tapa de la boca de visita, que ahora permanece a la intemperie, con sólo un cartel alertando a los conductores. Sin embargo, en más de una ocasión, las personas se preocupan por la cantidad de frenazos de los vehículos y una que otra caída de personas.

“Ese hueco es un gran peligro, porque está en el mero centro de la ciudad y por ende son muchos los vehículos de todo tipo que pasan y que si no están pendiente pueden quedar atascados en el hueco, la misma comunidad debió poner un cartel alertando a los conductores”, manifestó Rudelia Peña, habitante de la urbanización Bolívar Sur.

Asimismo, los denunciantes explicaron que el panorama en las noches es peor, pues pese a que la calle cuenta con alumbrado público, no todo el mundo ve el cartel y pasan tremendo susto.

“Esto en las noches es peor, no hay un día que no nos asustemos por los frenazos. Vivimos con el Jesús en la boca, por temor a que alguien se pueda lastimar. El lunes pasado un señor se cayó y gracias a Dios no pasó a mayores, pero realmente no sé qué esperan”, dijo María Conde, quien es vendedora de la avenida.

Leer más: Anegadas comunidades del sur de Maracay

Aunado a esto en el sitio se conoció que hasta el momento ninguna autoridad se ha presentado, lo que les deja un mal sabor de boca a los ciudadanos. “Esto está pasando en todo el centro de La Victoria y es imposible que nadie se dé cuenta, ya vamos para tres semanas con esta dificultad y nadie ha hecho nada, ni los camioneteros que son los más afectados, dicen algo, pero para cobrar pasaje con incrementos sí sirven”, exclamó Ricardo Monasterios.

Para finalizar, los pobladores de esta parte de la ciudad de La Victoria hacen un llamado a los entes competentes a que se aboquen a resolver este gran problema, que va a terminar por causar estragos, por el gran volumen de personas y vehículos que pasan por la zona.

DANIEL MELLADO | elsiglo