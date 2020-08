Los habitantes de San Agustín, ubicada en el municipio Girardot de Maracay, en ocasión de celebrar un año más de su fundación, piden a las autoridades gubernamentales un cariño para la comunidad.

Loading...

Los vecinos destacaron que en el sector hay varios problemas que están padeciendo desde hace bastante tiempo, y las autoridades regionales no han solucionado, representando para los habitantes de la localidad un problema de consideración.

Bertha Ruiz señaló, “ante todo le pedimos a nuestro santo patrono que saque de Venezuela la pandemia, que nos dé vida y salud, necesitamos rezar mucho e ir a misa y no hemos podido por la cuestión del virus”.

Además Ruiz acotó, “necesitamos que los entes municipales y regionales resuelvan el problema del agua, aquí pasamos hasta 15 días sin el vital líquido”.

Por otra parte, José Gregorio Blanco destacó, “soy nacido y criado en el barrio, yo le pido a los habitantes de la comunidad el respeto por las zonas verdes, que mantengan en buen estado las zonas, sin dañar el ambiente con basura”.

Además agregó, “ahora también está de parte del gobierno de Aragua que resuelva lo del servicio del agua, son quince días que duramos a secos, sin que salga un chorrito para aunque sea recoger en las noches; es por ello que en nuestro aniversario de fundación pedimos un cariño para el barrio y sus habitantes”.

PODA DE ÁRBOLES Y ALUMBRADO PÚBLICO

Los habitantes de San Agustín destacaron que no es nada más el problema con el agua, además no contamos con alumbrado público, en la zona lo que reina es la oscuridad después que se oculta el sol.

Al respecto, Tula Querales aseveró, “yo tengo muchos años viviendo aquí y de verdad que no me quejo de mi comunidad, sin embargo, he visto como poco a poco se han ido deteriorando las calles, no hay alumbrado público, de noche esto es una oscurana”.

Por otro lado, Amarilis Pacheco añadió, “aparte del problema del agua, que es un dolor de cabeza para nosotros el cargar potes y bidones en carreta para poder llenar nuestros pipotes y tanques; uno de los problemas que nos aqueja es la poda de los árboles, en el sector hay varios samanes que sus ramas llegan al cableado de electricidad, en cualquier momento de un ventarrón nos vamos a quedar sin luz”.

Pacheco además recalcó, “casi todas las calles del sector están a oscuras, el servicio de alumbrado es deficiente, son muy pocos los postes que funcionan, por eso pedimos apoyo a los entes gubernamentales para que nos ayuden a solucionar los problemas”.

Los residentes de San Agustín en su totalidad tienen una petición clara para su santo patrono y es la erradicación total de la pandemia, además de salud para la nación; sin embargo, no desaprovecharon la oportunidad para pedir por el bienestar de la comunidad en cuanto a la solución de los problemas que se presentan a diario, le piden a las autoridades municipales y regionales del estado para que les concedan en el mes aniversario la dicha de ver la comunidad en óptimas condiciones.

JOSÉ CARPIO G. | elsiglo