En el eje Este del estado Aragua desde hace varias semanas, alimentos como el tomate y la cebolla registraron un alza en su precio, pese a que durante el tiempo de cuarentena han estado en varias ocasiones por debajo de lo habitual, así lo informaron comerciantes del eje Este.

Ambos alimentos casi nunca pueden estar ausentes de la mesa de los consumidores, por su versatilidad en los platos, en vista de las cifras que muestran algunos productos de primera necesidad.

En este sentido, quienes llevan las riendas de los comercios expendedores de estos rubros, aseguraron que no tienen un conocimiento certero de las causas del panorama alcista, no obstante no descartan que se deba a factores como la falta de combustible, el incremento del precio de las divisas y por si fuera poco las limitaciones en el tránsito entre estados productores.

Siendo así que en algunos locales de esta parte del estado Aragua, el tomate y la cebolla se encuentran desde los 500 mil bolívares, la cantidad que se debe invertir va a variar dependiendo del sitio donde se adquiera, sin embargo la diferencia entre ambos no es tan considerable.

“Las últimas dos semanas el precio del tomate y la cebolla va en aumento, no sabemos qué es lo que está ocurriendo, pero en el caso de nosotros los costos están sujetos al precio del dólar casi siempre. Las cestas nos las venden sólo en divisas y por lo tanto debemos hacer los ajustes; tratamos de que sean lo más apegados al ingreso de los ciudadanos, porque sabemos la situación por la que muchos estamos pasando, donde el afectado siempre es el consumidor”, manifestó Vanessa Ramos, vendedora de un comercio en la avenida Francisco Loreto de La Victoria.

Asimismo, Ramos coincide con otros comerciantes del gremio, que pese al incremento, los ciudadanos siguen comprando los productos, sólo que en menor cantidad. “Las personas vienen y compran para lo que necesitan diariamente, entre cuatro y cinco unidades, porque ayudan demasiado en las preparaciones de las comidas”, dijo la comerciante.

Por otra parte, se conoció que los que bajaron de precio son los aliños, los cuales anteriormente pasaban la barrera del millón de bolívares y ahora mismo se pueden conseguir hasta por 500 mil bolívares, eso sí “recorriendo villas y castillas” como reza el argot popular.

En resumidas cuentas, este tipo de productos nuevamente se encuentra por las nubes, lo que ha conseguido que las ventas registren bajas, por lo que tanto comerciantes como consumidores esperan que baje para el bienestar de todos.

DANIEL MELLADO | elsiglo