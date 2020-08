El campeón del peso súper welter reconocido por la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) defiende este sábado su título ante el retador estadounidense Greg Vendetti, en el Teatro Nokia de Los Ángeles, California.

Loading...

En un encuentro virtual con varios periodistas, el antillano fue consultado sobre el estilo de su rival y si tuvo la oportunidad de estudiarlo, pero Lara aseguró que no estudia demasiado a sus rivales antes de los combates y que prefiere hacerlo durante el primer round de la pelea.

El monarca llega al combate con 37 años de edad y se medirá a un rival de 30 años, lo que supone una desventaja para el peleador zurdo, pero asegura que su físico está en un gran estado.

“Actualmente, me siento mejor de lo que me sentía hace un par de años”, dijo Lara, quien además aseguró que le queda mucho tiempo en el boxeo y que no está preocupado por su legado hoy en día.

Por su parte, Vendetti sabe que no tiene un combate fácil y que muchos especialistas tienen a Lara como el favorito a la victoria. Sin embargo, eso no es un problema para él, ya que quiere sorprender al mundo este fin de semana.

“Estoy realmente emocionado y motivado por mostrarle a la gente lo que puedo hacer”, aseguró el nativo de Massachusetts.

“Estoy en esto para ganarlo. No vine a rendirme. Si pierdo, quiero que sea cayendo sobre mi cara. El arma está ardiendo, baby”, destacó Vendetti.

Antes de vencer de manera fácil por nocaut en agosto de 2019 a Ramón Alvarez -hermano de Saúl “Canelo” Álvarez-, Lara (26-3-3, 15 KO) afrontó dos duros combates contra Jarrett Hurd y el argentino Brian Castaño, de los cuales salió con una cerrada derrota y un controversial empate.

Ambos púgiles se declararon listos para la pelea, aunque antes tendrán que cumplir con el peso (154 libras) en la ceremonia de este viernes.

AVN